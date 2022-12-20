Türkiye'de ilk organik içerikli evcil hayvan bakım ürünleri Hipet’te!

“Önce İnsanlar Üzerinde Test Edilmiştir” sloganı ile kurulan, evcil hayvan bakımı için özel olarak üretilen marka; bir sene içerisinde satış rekorları kırdı.

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Vegan içeriklerle üretilen hayvan kozmetik markası Hipet, kullanıcılarına organik birçok ürün sunuyor. Hepsiburada, Trendyol gibi pek çok e-ticaret sitesinde rakip firmalara oranla satış rekorları kırıyor. Trendyol’da her hafta “en çok satan” ibaresini alarak birinciliğini koruyor. Aynı zamanda aktif instagram hesabı ile sosyal medyada görünürlüğü oldukça fazla. Bu sayede hedef kitleyi hayvan bakımı konusunda bilgilendirme kabiliyeti yüksek.

“Önceliğimiz can dostlarımızın sağlığı ve bakımı” misyonu edinen Hipet; ürünlerini %100 organik içeriklerle üretiyor. Dermatolog onaylı ürünleri ile Hipet, diğer markalara nazaran doğal içerikleri ve hayvanlar üzerinde test edilmemesi ile farkını ortaya çıkarıyor. Ayrıca tüm Hipet ürünleri %100 anti-toksik. Yani %100 doğa dostu ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiş.

Ayrıca Hipet, sipariş verilen her ürün satışıyla HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) derneği'ne bir kap mama bağışında bulunarak sokak hayvanlarına yardımda bulunuyor. Bu işbirliği sayesinde hayvanseverlerin desteğini de kazanıyor. E-ticaret ile satış yapan markayı şimdilerde birçok petshop ve veteriner kliniklerinde görebiliyoruz.

Kedi, köpek bakımı ve sağlığı için yoğun çalışmalarda bulunan Hipet, memnuniyet garantisi, güvenli alışveriş imkanı ve sorunsuz teslimat ile müşteri memnuniyeti sağlıyor.

Kullanıcılarının %97’sinin beğenileriyle gün geçtikçe marka bilinilirliğini arttıran Hipet, globalde geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor.

Siz de evcil hayvanınıza profesyonel bakım sunmak istiyorsanız www.hipetcosmetics.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hipet Organik Evcil Hayvan Bakımı Hakkında:

Hipet, patili dostlarımızın ihtiyaçlarına yönelik 10’a aşkın ürün sunuyor. Bu ürünler bildiğimiz şampuan ve bakım ürünlerinden çok farklı inovatif özellikleriyle etkilerini kanıtlıyor. Ürünlerden birkaçından bahsetmek gerekirse; evcil dostlarımızın fazla tüy dökmesini engellemek, parazitlenme ve en önemlisi kaşıntı sorunu için şampuanlar; düğümlenmiş veya keçeleşmiş tüyleri açıp kolay tarama sağlayan spreyler; kirlenmiş patileri en pratik şekilde temizlemek için pati temizleme ürünleri; yıkanmayı sevmeyen dostlarımıza özel durulama gerektirmeyen ürünler ve çok daha fazlası Hipet’te!

Hipet Kozmetik ile ilgili detaylı bilgi için:

www.hipetcosmetics.com

www.instagram.com/hipetturkey

www.facebook.com/hipetturkey

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