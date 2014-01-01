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Türkiye'nin en güzel kızı o!

Elidor Miss Turkey 2014 güzellik yarışmasının birincisi 4 numaralı yarışmacı Amine Gülşe oldu.
Elidor Miss Turkey 2014 güzellik yarışması Yasemin Kay Allen ve Kadir Doğulu'nun sunumuyla yapıldı. Ajda Pekkan ve Murat Dalkılıç'ın şarkılarıyla renklendirdiği gecede Türkiye'nin en güzel dört kızı belli oldu. 4 numaralı yarışmacı Amine Gülşe Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

İşte ilk 4:
Miss Turkey 1. güzeli: Amine Gülşe
Miss Turkey 2. güzeli: Dilan Çiçekdeniz
Miss Turkey 3. güzeli: Aybüke Pusat
Miss Turkey 4. güzeli: Gizem Koçak
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