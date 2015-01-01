Kadınların kendini ve dişiliğini fark etmeleri, yoğun iş temposunda kadınca mutlu olmaları, huzurlu bir yaşam sürmeleri ve hayat yolculuğunun her adımında mutluluğu yaşamlarına dahil etmeleri için Dr. Ebru Nurluoğlu tarafından Türkiye’nin ilk “Mutluluk Okulu” açıldı.





Dr. Ebru Nurluoğlu tarafından açılan Türkiye’nin ilk Mutluluk Okulu, “kadın olarak benliğim”, “dişiliğimin bilinci”, “ben kimim”, “mutluluk benim hangi adımımda saklı”, “daha sakin ve stressiz nasıl yaşayabilirim”, “daha fazla nasıl mutlu olabilirim”, “kendimin ve hayatın nasıl farkına varabilirim” sorularının arayışında olan ve mutluluğu içsel olarak deneyimlemek isteyenler için tasarlandı. Eğitmen, profesyonel danışman ve yaşam koçlarından oluşan eğitmen kadrosuyla mutluluk okulu, katılımcılarına hafta içi ya da hafta sonu derslere katılma olanağı sağlıyor. Eğitim ve atölyelerden oluşan okulda, kişiler; sabah, öğleden sonra ya da akşam derslerine katılabiliyor. Mutluluk Okulundaki dersler 3 ay sürüyor.Mutluluk okulu, kendinizle olan ilişkiniz, özel hayatınız, iş ve sosyal hayatınızdaki dengeleri bütünleşik bakış açısı kazandırarak sağlıyor. Dersler, bütünsel olarak yani zihin, beden, ruh birlikteliği çerçevesinde ele alınıyor. Bütünleşik yaşam deneyimi olana adlandırılan bu bakış açısıyla kişiler; kendi durumlarını tekrardan gözden geçirme fırsatı buluyor. Bu sayede, başarı, ilişki ve kendini gerçekleştirme gibi kavramların içini etkin bir biçimde doldurmayı öğreniyorlar.Mutluluk Okulu’nun kurucusu Dr. Ebru Nurluoğlu; “Bizim mutluluk okulunu açmamızdaki en önemli etken kişilerin içinde bulundukları durumların açmazlarına varmaları ve hem kendileriyle olan hem de ilişkileri, iş hayatları ve sosyal hayatlarını etkileyen bu açmazlara farklı bir gözle bakmalarını sağlamak istememiz oldu. İnsanlar kendilerini geliştirmek için bir kursa gidebiliyor ama önemli olan kendilerine farkındalık anlamında da yatırım yapmaları. Özellikle kadınlar yoğun iş temposunda kadınca yaşamayı, kadınca mutlu olmayı atlıyor. Biz toplumda; sağlıkla ışıldayan kendini keşfetmiş, mutlu kadınlar olmasının önemine inanıyoruz. Bu sayede hayatlarının her noktasına farklı gözle bakabilecek ve hem gelişip hem de ilerleyebilecekler. Mutluluk yaşama değer vermek ve değeri ancak bizim yaratabileceğimiz bir unsur. Kimseden ya da çarşı-pazardan alınabilecek bir oluş hali değil. Sadece kendimiz yaratabiliriz. Bu da farkındalıkla ve kişilerin mutluluk kaslarını çalıştırmalarıyla mümkün. Yani mutluluk için bile çalışmanız, emek vermeniz gerekiyor” yorumunda bulundu.Mutluluk Okulu, eğitim ve atölyelerden oluşuyor. Okulda, katılımcıların, iş ve özel hayatlarında başkalarıyla olan iletişimlerinin kolaylaşması ve günlük hayatlarında mutluluk hedefleri doğrultusunda daha bilinçli seçimler yapmaya başlamaları amaçlanıyor. Ayrıca okulun katkıları arasında, kişiye planlamalarını kolaylaştırarak, hayatında istediği değişiklikler için gerekli adımları atmasına destek olmak da var.www.mutlulukokulu.com.tr/ bilgi@mutlulukokulu.com.tr/