Türkiye'nin starları bu dergide!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Heygirl Dergisi’nin Kış Keyfi eki “Türkiye’nin Starları” piyasaya çıktı.

Son dönemin en popüler oyuncularının yer aldığı dergide röportajdan modaya, testlerden aşka birçok konu yer alıyor. Genç kızların vazgeçilmez dergisi Heygirl Kış Keyfi bu yıl Türkiye’nin Starları ile karşımızda! Üç ay boyunca piyasada olacak olan Türkiye’nin Starları genç kızların sevgilisi haline gelen dizi oyuncularını mercek altına aldı. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinden MedCezir’e Pis Yedili’den Güneşi Beklerken dizisine kadar en popüler dizilerin en özel anlarını sayfalarına taşıyan Heygirl Kış Keyfi’nde genç oyuncularla yapılan özel röportajlar da yer alıyor. Ekin Koç, Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Hande Doğandemir, İsmail Ege Şaşmaz ve Eda Ece gibi birçok ünlü ismin bulunduğu Türkiye’nin Starları kaçmaz! 200 sticker ve 50 poster ile genç kızların bir numaralı tercihi olacak olan derginin satış fiyatı 7.50 TL.