Türklerin Ekonomik Seyahat Yöntemleri

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Türk insanı nasıl oluyor da ekonomik durumu bozuk olmasına rağmen seyahat edebiliyor? İşte yanıtı...

Türkiye’de seyahat edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ekonomik durum ve önceliklerin sabit kalmadığı bir ortamda, dünyaya ve keşfetmeye olan merakın artması sevindirici. Peki, Türk insanı bunu nasıl yapıyor? Nasıl oluyor da değişken parametrelerin olduğu bir ülkede seyahat etme rakamları artıyor? Cevap Türk insanının geçmişten gelen ekonomik alışkanlığında: TASARRUF. Seyahat etmeyi kolaylaştıran seçenekler sunan, www.geziko.com, bu tasarruf yöntemlerini araştırdı.



Kemer Sıkmak Bizim İşimiz!

Düzenli seyahat eden 1000’in üzerinde yolcu ile yaptığımız tasarruf yöntemleri araştırmamızda seyahatseverlere ucuz gezi planlarının nasıl yapıldığını sorduk. Cevap, şehirleri yerlisi gibi dolaşmakta. Seyahatseverlerin %50’si ziyaret ettikleri şehirlerde ulaşım aracı olarak toplu taşımayı ve toplu taşıma kartlarını kullanıyor. Yemeklerini restoranlarda yemekten kaçınıyor ve marketten alınan basit malzemelerle kendi öğünlerini hazırlıyor. Abur cubur, alkol ve sigara da tasarruf etmek için vazgeçilen zevklerde üst sıralarda yer alıyor. Günlük para harcama limiti ise 21-50$ arasında. Yurt dışında bir gün için 110 TL’ye kadar harcama yapabiliyoruz. Araştırmaya katılanların sadece %3’ü 100$ ve üstü harcama yaptıklarını belirtiyor.



İnternetim Olmadan Asla

Vazgeçilemeyen ihtiyaçların başında ise, paylaşma tutkumuz ön sırada yer alıyor; İnternet. Seyahatseverlerin sadece %19’u facebook, instagram, foursquare gibi sosyal ağlardan kopabileceğini belirtiyor. Buna rağmen, mobil bütçe uygulamaları hala bilinmeyen/kullanılmayan bir alan. Yurt dışında para harcama konusunda en güvenilen yöntemlerden birinin nakit para olması da bunu kanıtlar nitelikte.



Yaşasın Online Hizmet!

Katılımcıların %59’u uçak bileti araştırmalarını www.geziko.com gibi online seyahat şirketlerinden yaptığını belirtiyor. Uçak bileti seçimlerinde nispeten daha uygun olan gece yolculukları tercih ediliyor.



Vizesiz Hayat, Oh ne Rahat!

Bir ülkenin vize isteyip istememesi seyahat kararlarımızı %75 oranında belirliyor. Vize masraflarının ve harcanılan zamanın yükü düşünülürse çok da şaşırtıcı değil.



Seyahat Konusunda Bile Duygusalız

Araştırmada sorulan “Dönüşte yanınıza tek bir şey alma şansınız olsaydı, ne olurdu?” sorusunun cevabı gülümseten cinste. Katılımcıların %32’si seyahatlerinden dönüşte ömür boyu sürecek arkadaşlıkların ellerinde kalmasını yeterli buluyor.



Tasarruftan anlayan, duygusallıktan vazgeçmeyen, kolay seyahat yöntemlerini öğrenen Türk insanının seyahat etme sıklığı gün geçtikçe artırıyor.