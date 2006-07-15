Twitter'ın 'en'leri

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8. yaşını kutlamaya hazırlanan Twitter'ın en'leri ve ilkleri açıklandı

Şarkıcı Katy Perry, 50 milyon takipçi ile en çok takip edilen kullanıcı konumunda. Twitter tarihinde 1 milyon takipçiyi ilk geçen kişi, oyuncu Ashton Kutcher. Twitter'da en çok takip edilen 10 hesaptan 7'si şarkıcılara ait. Sosyal medya yönetim şirketi HootSuite, takip ettiği 1,5 milyon hesap ile en fazla hesabı takip eden kullanıcı durumunda. En çok Tweet atan kişi, @Yougakduan_00 kullanıcı adıyla giriş yapan genç bir Japon kızdı. Toplam 36 milyon 402 bin 262 tweet atan kullanıcının hesabı kapatıldı. Twitter'ın en çok takip edilen markası 40 milyon takipçi ile YouTube. Twitter'ın kuruluşundan sonra 1 milyarıncı tweet'in atılması için 3 yıl 2 ay ve 1 gün geçmesi gerekti. Twitter, resmi hesabı @twitter üzerinden ilk mesajı, site açıldıktan ancak 478 gün sonra attı. Bir ankete göre Twitter'ı en sık kullanan kişiler çoğunlukla 35 yaş altında erkeklerden oluşuyor. 15 Temmuz 2006'da tüm gün boyunca toplam 224 tweet atılmıştı. Şimdi ise bir günde atılan tweet sayısı 500 milyonu geçiyor.