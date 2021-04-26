Uçaklar ve tatiller geri dönüyor! Bavulları hazırlayın!

Uçaklara özgürce binip, dilediğimiz yerde tatil yapabildiğimiz o özgür günlerimizi siz de özlediniz mi? Hazır olun, bu yaz o tatillerimize geri dönüyor gibi görünüyoruz. Üstelik uçaklarımız da artık bizimle.

Uçak yolculukları her zaman heyecan verici bir macera gibi hepimizi mutlu etmiştir ancak pandemi nedeniyle onlardan mahrum kalana kadar gerçek değerini de fark etmediğimizi de kabul etmek gerekiyor. Uçaklar olmadan, bir yerden bir yere gidebilmemiz, çok da kolay değil.

Neyse ki, yaz aylarıyla beraber artık tatilimizi planlarken, uçuşlarımızı da planlarımıza yeniden katmaya başladık. Tüm dünyada uçaklar yeniden yolcularla dolarken, aradığımız tatili bulduğumuzda, bizi oraya götürecek uçağımızın da bizi beklediğiniz bilmek, şimdiden insanı mutlu ediyor.

Bu yaz için, tatil planlayanlara küçük bir tavsiyede bulunalım. Güneş çıkıp da insanlar tatile özlemini hatırlayınca, tatil yörelerindeki kapasitelerin hızlıca dolacağından emin olabilirsiniz. Dolayısıyla “yer yok” cevabıyla karşılaşmadan önce tatili erkenden planlamak bu yıl için bir olmazsa olmaz gibi görünüyor.

Elbette, tatil planlamak aynı zamanda uçuşları da planlamak demek ve bu noktada Hepsifly karşımıza çıkıyor. Son derece hızlı alt yapısı ve temiz arayüzü ile hem mobil cihazlardan hem de masa üstü cihazlardan kolayca uçak bileti seçmemize imkan veren Hepsifly, bu alanda hepimizin beğenisini toplamayı başardı.

Uzun yıllara dayanan deneyimiyle geliştirdiği güvenli alt yapısı sayesinde dijital alışverişi çok pratik bir sürece dönüştüren Hepsiburada, şimdi uçak bileti arama servisi Hepsifly ile yolculuğunuzu gerçekleştireceğiniz destinasyonlar için var olan tüm uçuşları listeleyerek, bütçenize, şartlarınıza, seyahat planlarınıza en uygun uçak bileti için seçim yapmanıza destek oluyor. Adana İzmir uçak bileti veya Ankara İzmir uçak bileti ya da başka bir destinasyon...

Hatta, dünyada gitmek istediğiniz başka herhangi bir lokasyon için, tüm uçak biletleri artık Hepsifly güvencesiyle dakikalar içinde rezerve edilip satın alınabiliyor. Bu yıl tatilinizi planlarken, bu başarılı hizmeti de kullanarak hayatınızı ve seyahatlerinizi çok pratik hale dönüştürebilirsiniz.

Uçmaya artık eskisinden çok daha hazırız.