Ütü yapmanın püf noktaları

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Ütü yapmak birçok kadının kabusu! Ancak püf noktalarını bilirseniz, ütü yapmayı işkence olmaktan çıkarabilir, mükemmel bir şekilde ütülenmiş giysilere kavuşabilirsiniz!

• Ütüye başlamadan önce her parçayı tek tek çekerek düzeltin.

• Ütüden önce giysilerinizi en düşük ve en yüksek sıcaklık gerektiren türlerine göre ayırın. İpekleri ve sentetik giysileri düşük ve orta ısıda, yünleri orta ısıda, pamuk ile ketenleri ise yüksek sıcaklıkta ütüleyebilirsiniz.

• Giysilerinizi ütüledikten sonra hemen askıya asın ya da katlayıp yerine kaldırın.

• Ütü yaparken asla dairesel hareketler kullanmayın. Giysilerinizi boyuna ütüleyin ve kırışıklıklarınızı buhar püskürterek yok edin.

• Masa örtüsü ya da perde gibi büyük parçaları ütülediğinizde ütü masasının yanına sandalye yerleştirin ve ütülediğiniz bölümü sandalyenin üzerine yerleştirin.

• Gömlek gibi çok bölümlü giysilerde önce yakayı, sonra manşetleri ve kolları, daha sonra ise arka düğme sırasını, önünü, arkasını ve omuzları ütüleme gibi bir sıralama izlerseniz daha hızlı hareket etmiş olursunuz.

• Pilili bir etek ya da kumaş ütülerken alttan bastırın. Önce pililerin iç kısmı sonra dışını ütüleyin. Pilileri buhar püskürterek ayarlayın.

