Uyku sürenizin, uykunuzun verimliliğinin hatta rüyalarınızın kaydını tutmak istemez miydiniz? Düşünmesi bile güzel olan bu kayıt sistemi size çok yakın nasıl mı? İşte cevabı...
*Formsante dergisinden alınmıştır.
Uyku uzmanları, doktorlar ve kötü uyku kalitesinden şikayetçi bireyler ile çalışarak geliştirilen “Runtastic Sleep Better” uygulaması ile akıllı telefonunuz aracılığı ile uykunuzu kayıt altına alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirmek ve telefonunuzu yastığınızın yanına koymak. Uçak modunda da çalışabilen uygulama, akıllı alarm özelliği ile uykunuzun en hafif olduğu sırada sizi uyandırıyor. Uyku süresinin, döngülerin, verimliliğinin kaydını tutuyor ve istatistik haline getiriyor. Sleep Better’ın bir diğer özelliği egzersiz, yemek, alkol, kahve tüketimi gibi günlük alışkanlıkların uykuya etkisini göstermesi. Uygulamanın en eğlenceli özelliği de rüyalarımızın kaydını da tutabilmemiz.