Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez

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D vitaminini hangi kaynaklardan alabiliriz?

Günlük yağ tüketimi kısıtlanmalı, kızartma, kaymak, cips, pasta, krema gibi yağlı besinleri tüketmekten kaçınılmalıdır.

Yaşanan duygusal stres, insanlarda tatlı krizlerine yol açabilir. Günde 3 ana 3 ara öğün şeklinde düzenlenen bir beslenme programı ve gün içerisinde öğünler arasında en az 2, en fazla 4 saat ara bırakmak kan şekerinin düzenlenmesini ve tatlıların çekiciliğini önemli derecede azaltır.



Kalori kontrolü yapın; yediğinizin besinlerin içerdiği kalorilerin bilincinde olun. Bir öğünde fazla besin tükettiyseniz, diğer öğünde daha az tüketin veya o gün ekstra egzersiz yapmaya çalışın. Açken partilere ya da alışverişe gitmeyin.

