Van Gogh'un kulağı sergide!

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Sanatçı Strebe, Van Gogh'un akrabasından aldığı DNA ile ünlü ressamın kulağının kıkırdaktan kopyasını yaptı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un kulağı, akrabalarından alınan DNA ile laboratuvar ortamında kopyalanarak Almanya'daki bir müzede sergilenmeye başladı.



Sanatçı Diemut Strebe, ünlü ressamın kardeşi Theo'nun torununun torunundan alınan dokularından üç boyutlu yazıcı kullanılarak Van Gogh'un 1888'de kestiği ileri sürülen kulağının "canlı bir kopyasını" yaptı.



Lieuwe Van Gogh'tan alınan dokuların Boston'daki Brigham Hastanesi'nde genetik mühendisleri tarafından kıkırdağa çevrildiği ve bilgisayar görüntüleme tekniği kullanılarak Van Gogh'un kulağına benzetildiğini söyleyen Strebe, "Bilimi bir tür fırça gibi kullanıyorum, tıpkı Vincent'in resim yaptığı gibi" dedi.



Aslında Van Gogh'un kendisine ait genleri kullanmak istediğini kaydeden Strebe, ressamın kullandığı zarfta bulunan DNA örneğinin bir başkasına ait olduğu ortaya çıkınca akrabasından alınan dokuyu kullanmak zorunda kaldığını belirtti.



Besleyici bir solüsyonun içinde "canlı tutulan" kulak, Karlsruhe kentindeki Sanat ve Medya Merkezi'nde 6 Temmuz'a kadar sergilenecek. Ziyaretçiler, "Van Gogh'un kulağına" konuşabilecek. Bir bilgisayar, ziyaretçilerin sesini işledikten sonra sinir uyarılarına dönüştürecek ve hafif bir ses çıkaracak.



Strebe, eserini gelecek yıl da New York'ta sergilemeyi planlıyor.



Resim dünyasının en gizemli sanatçılarından biri olan Van Gogh'un 1888'de arkadaşı ünlü ressam Paul Gauguin ile tartıştıktan sonra sol kulağının bir kısmını kestiği sanılıyor. Van Gogh, 27 Temmuz 1890'da bir tarlanın ortasında kendisini tabancayla vurmuş, iki gün sonra tüm kariyeri boyunca kendisine maddi destek sağlayan kardeşi Theo'nun kollarında ölmüştü.



(AA)