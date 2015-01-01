Elele Avon Kadın Ödülleri 2015 sahiplerini buldu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Elele ve Avon Ödülleri Shangri La Bosphorus Otel'de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismin katıldığı törende 10 ayrı kategoride ödül kazanan isimler şöyle:

Bilim Kadını: Elif Genceli Güner

Gazeteci: Ezgi Başaran

Girişimci: Buse Terim

Güzel Sanatlar: Lara Melda Ömeroğlu

İlham Veren Erkek: Barış Arduç

Oyuncu: Burçin Terzioğlu

Sosyal Sorumluluk: Esra Erol

Sporcu: Şahika Ercümen

Şarkıcı: Demet Akalın

Yazar: Şebnem Burcuoğlu

Türkiye'nin en köklü kadın dergilerinden Elele ve Avon, 2015’e damgasını vuran yılın kadınlarını ve erkeğini ödüllendirdi. 10 kategoride 49 ismin aday gösterildiği ödüllerde bu yıl ayrıca bir ilk yaşandı. Başarılı kadınların ödüllendirildiği gecede, kadınların son dönemde en çok beğendiği erkek oyunculardan Barış Arduç’a 2015’in İlham Veren Erkeği ödülü verildi.

130 yıldır dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadına güzellik katan Avon ile Türkiye'de kadınların en çok güvendiği dergi Elele, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Kadın Ödülleri”ne birlikte imza attı. Kendi alanlarında önemli başarılan elde eden oyuncu, yazar, girişimci, şarkıcı, gazeteci, bilim kadını, sporcu gibi meslek gruplarıyla sosyal sorumluluk projeleri, güzel sanatlar gibi 10 farklı kategoriden 49 başarılı ismin aday olduğu ödül gecesinde bu yıl bir de sürpriz vardı.Türkiye’de ilham veren 5 erkek de "Elele Avon Kadın Ödülleri 2015" için aday olan isimler arasında yer aldı. 14 Ocak’ta Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen ödül töreninde Gazeteci kategorisinde Ezgi Başaran, Girişimci kategorisinde Buse Terim, Yazar kategorisinde Şebnem Burcuoğlu, Bilim Kadını kategorisinde Elif Genceli Güner, Şarkıcı kategorisinde Demet Akalın, Güzel Sanatlar kategorisinde Lara Melda Ömeroğlu, Sporcu kategorisinde Şahika Ercümen, Oyuncu kategorisinde Burçin Terzioğlu, Sosyal Sorumluluk kategorisinde Esra Erol ödüllerin sahibi oldu. İlham Veren Erkek ödülünü ise Barış Arduç aldı. Elele Avon Kadın Ödülleri’nde “Yılın Avon Kadını” kategorisinde ise 2015 yılında başarı hikayesiyle ilham vermiş en güçlü Avon Temsilcisi Ezel Ün oldu. Ödül töreninde ayrıca, 2015 yılında Meme Kanseri ile Mücadele projesine en fazla destek veren Avon Temsilcileri Pembe Melek kategorisinde ödüllerini kucakladı.





Avon Türkiye Genel Müdürü Angela Cretu tören öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘130 yıldır kadınları güzelleştirerek güçlendirmeyi misyon edinen Avon olarak artık kozmetik ürünlerinin çok ötesinde bir anlam ifade ediyoruz. 6 milyondan fazla Avon Temsilcisi ile oluşturduğumuz global hareketle; kadınlara finansal özgürlük fırsatları sunarak onların refahı için mücadele ediyoruz. Türkiye’deki yüz binlerce Avon kadını ve on milyonlarca müşterimiz adına, bize gelecek için umut veren ve "güzelliğin dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğine" inandıran tüm adaylarımıza teşekkür etmek istiyorum.’

Elele Avon Kadın Ödülleri 2015’te ödül alan isimler önce halk oylamasına sunuldu. Sonrasında adaylar; Hülya Koçyiğit, Mehmet Y.Yılmaz, Ertuğrul Özkök, Nihat Odabaşı, Aret Vartanyan, Leyla Alaton, Esin Övet, Ayşe Arman ve Ahmet Güneştekin’den oluşan Yılın Kadınları 2015 Jürisi tarafından değerlendirmeye alındı ve birinciler belirlendi.



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