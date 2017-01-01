Özellikle bizim toplumumuzda sosyal ilişkilerimizin pek sınırı yoktur.

Genellikle kalabalık ailelerde yetiştiğimizden sınırlarımızın ihlalleriyle sık karşılaşırız ve gelecek yaşantımızda da bu öğrendiğimiz bilgiyi devam ettiririz. Ancak yaşımız ve deneyimimiz ilerledikçe kendimize ait hayatın sınırlarını çizmek ihtiyacımız artar. Bu gibi zamanlarda ise sırf sosyal ilişkilerimiz zarar görmesin diye düşüncelerimizi ve duygularımızı saklayıp, fazlasıyla kendimizden veririz. Oysa kendinden vermek ve kendi duygu düşüncelerini söyleyememek insan üzerinde ciddi bir stres kaynağıdır. Bunun önüne geçmek için ise atabileceğiniz bazı adımlar vardır.



Önceliğinizi belirleyin

Hayattaki önceliğiniz tabii ki sizsiniz. Siz iyi olmadığınız takdirde etrafınıza da bir yararınız dokunamaz. Bu nedenle kendi beden ve ruh sağlığınızı herkesten önde tutmanız gereklidir. Bu karşınızdaki insanı sevmediğiniz ve önemsemediğiniz anlamına gelmez. Bencillik yaptığınızı düşünmeyin ve öncelikle kendi önceliklerinizi belirleyin.



Hayır demeyi öğrenin

Hepimizin en büyük problem hayır diyememek. Bu nedenle istemediğimiz şeylere ve durumlara maruz kalıyoruz maalesef. Oysa hayır diyebilmeyi öğrenmek gelişiminiz için de sosyal ilişkileriniz için de son derece önemlidir. Siz siz olun kademeli olarak hayır dmeyi öğrenin. Kırıcı ya da agresif olmak zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken tek şey duygularınızı açıklamak.







Kendi duygu ve düşüncelerinizi yargılamayın

Bir şey hakkında olumsuz bir düşünceye kapıldığımızda hemen kendi kendimizi yargılarız. Özellikle haddinden fazla verici insanlar böyle duygulara çok kolay kapılır. Ancak önce kendinizi anlayın ve neden böyle bir düşünceye kapıldığınızı anlamaya çalışın. Kendinizi ve duygularınızı yargılamaktan vazgeçin. Sizin de istemediğiniz şeyler olabilir.







İletişiminizi kuvvetlendirin

İletişiminizi kuvvetlendirirseniz daha az yara alır ve kendinizi çok daha iyi ifade edersiniz. Kaba bir üslup takınmak yerine yapıcı ama kendinizi kollayan çözüm yolları bulmak ve bunları güzel ifade etmek ustalık gerektirir. Siz de iletişiminizi ustalıkla işleyin.







Kendinizi sevin

Kendinizin üzerine çok gelmeyin. Verici insanlar hep yetememek duygusuyla başa çıkmaya çalışırlar. Bu nedenle de genelde stresli bir hayatları olur. Siz kendinize yetin ve önce yardım elini kendinize uzatın. Kendinizi sevin ki etrafınız da bu sevgiden payına düşeni alabilsin.