Voleybol Kanyon'da

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İki gün sürecek etkinliklerde voleybolcularla tanışabilir, imza alabilir, oyunlar ve turnuvalara katılabilirsiniz.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Voleybol Kanyon’da” etkinliği süresince voleybolseverleri, takımla tanışma, imza günü, fotoğraf çekimleri, eğlenceli voleybol oyunları, turnuvalar, Tigers Yüz Boyama, Tigers Bandosu ve Virgin Radio DJ’leri ile eğlence ve neşe dolu aktiviteler bekliyor. Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı da 4-5 Ekim tarihlerinde “Voleybol Kanyon’da” etkinliğinde sporseverlerle buluşacak.