Türkiye’de ilk kez güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin en iyilerini belirleyen “Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri” 17 Mart 2015 Salı günü gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Watsons yine bir yeniliğe imza atarak, 15 yıldır 10 ülkede düzenlenen, yılın en iyi güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin seçildiği “Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri” Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleştirildi.Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu ev sahipliğinde, A.S. Watson Group, Health & Beauty Asia & Eastern Europe CEO’su Martin So’nun da katılımıyla 17 Mart 2015, Salı günü Raffles İstanbul Otel’de gerçekleştirilen ödül törenine iş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.Ünlü oyuncu ve yorumcu Demet Tuncer’in sunumu ve şarkılarıyla renklenen ödül gecesinde ünlü manken Tülin Şahin de özel makyaj prodüksiyonu gerçekleştirdi. Törende makyaj ürünlerinden saç bakım ürünlerine, erkek bakımından tırnak bakımına 50’ye yakın ürün arasından tüketiciler, blogger’lar ve basın mensuplarının seçimleri ile belirlenen 11 ürüne Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülü verilirken, yedi ayrı kategoride ise özel ödül verildi.Gecede ayrıca sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlere de özel ödüller verildi. Tülin Şahin “En Güzel Saç Ödülü”, Nefise Karatay “En Güzel Cilt Ödülü”, Arzum Onan "En Güzel El Ödülü”, Doğa Rutkay “En Güzel Gülümseme Ödülü” ve Nur Fettahoğlu “En Güzel Göz Ödülü”nün sahibi oldu.Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım 2015 Ödül Töreni, ünlü DJ David Dee ve farklı müzik türlerinden DJ ve sanatçıları bir araya getiren topluluk Soul Division’ın sahne aldığı afterparty ile son buldu.· En Güzel Saç Ödülü: Tülin Şahin· En Güzel Cilt Ödülü: Nefise Karatay· En Güzel El Ödülü: Arzum Onan· En Güzel Gülümseme Ödülü: Doğa Rutkay· En Güzel Göz Ödülü: Nur FettahoğluWATSONS GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÖDÜLLERİ KAZANANLAR:· Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü: Gliss Million Gloss Şampuan· Yılın En İyi Dudak Bakım Ürünü: Maybelline Baby Lips· Yılın En İyi Erkek Bakım Ürünü: Gillette Mach3 Turbo Tek Başlıklı Tıraş Makinesi· Yılın En İyi Ağız Bakım Ürünü: Listerine Ağız Çalkalama Suyu Cool Mint· Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü: Garnier Saf & Temiz 3’ü 1 Arada· Yılın En İyi Tırnak Ürünü: Kalyon Tırnak Besleyici· Yılın En iyi Saç Boyası: Excellence Creme· Yılın En İyi Vücut Bakım Ürünü: Rexona Shower Clean Deodorant· Yılın En İyi Yüz Makyaj Ürünü: Max Factor Creme Puff Powder· Yılın En İyi Göz Makyaj Ürünü: Maybelline Colossal Go Extreme Maskara· Yılın En iyi “Sadece Watsons’ta” Ürünü: Pure Beauty CC CreamÖZEL KATEGORİLER:· Watsons Card Üyeleri Özel Ödülü: L’Oreal Paris Elseve Extraordinary Saç Bakım Yağı· Blogger Özel Ödülü: Rimmel Wake Me Up Fondöten· Basın Özel Ödülü: Urban Care Argan Yağlı Saç Bakım Serumu· Yılın En Yenilikçi Ürünü: Eda Taşpınar Doğal At Kılı Fırçası· Yılın Yeni Lansmanı: Nivea Lip Butter· Yılın Ürünü: Maybelline Colossal Kajal Liner· Yılın İş Ortağı: P&G