Elele'nin Haziran 2011 sayısında Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Birand, Gülben Ergen, Nihat Odabaşı, Şebnem Bozoklu, Mehmet Turgut ve Gonca Vuslateri'ya sormuştuk: "Ya bir gün Twitter yasaklanırsa?"

2011 yazında filtreler, internet kısıtlamaları gündemi meşgul ederken "Kısıtlanacak mıyız, yoksa yolumuza devam mı edeceğiz?" sorusuna yanıt aramak için Twitter’ın gündem yaratan isimleriyle bir araya gelmiş ve onlara sormuştuk: Ya bir gün Twitter da yasaklanırsa, ne yaparsınız? Mehmet Turgut ülkeyi terk edebileceğini, Mehmet Ali Birand "kimsenin ahlak polisi olmasını istemediğini" söylemişti. Ve bu sabah uyanıp o günün bugün olduğunu görünce o yazıyı tekrar hatırlayalım istedik.



Fotoğraf: Mehmet Turgut

Prodüksiyon: Sinem Gürleyük





Kemal Kılıçdaroğlu

“Bütün kısıtlamalara karşıyız”

Demokrasi ve özgürlüğü savunuyorsanız yasaklara karşı çıkmanız lazım. Biz bütün kısıtlamalara, sansürlere karşıyız. Yasakları savunan bir siyasal iktidar demokrasiyi, özgürlüğü savunabilir mi? İnterneti kısıtlamak doğru bir iş değil. Biz her zaman özgürlüklerden yanayız. Böyle bir sistemde fişleme yapmak da teknolojik olarak mümkün. Ellerine bütün verileri alırlar, kim hangi saatte internete girdi, ne yaptı, nereye girmeye çalıştı hepsini bulabilirler. Ben de sosyal medyayı kullanıp, Twitter ve Facebook aracılığıyla büyük kitlelere ulaşıyorum. Bu siteler üzerinden de halkımızın görüşlerini, isteklerini alıyorum. Onlarla haberleşiyorum. Her zaman kendim kullanamasam da bu sayfalara benim onayım olmadan hiçbir şey yazılmıyor. Yazılan her şey benim ağzımdan çıkıyor. Ve buraya gelen görüşler de bana bildiriliyor. Tabii zaman zaman ben de açıp kontrol ediyorum.