Yabancı diliniz ne alemde?

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19 Temmuz Cumartesi The Marmara Hotel’de yapılacak Yurtdışı Eğitim Semineri ve Tanıtım Toplantısında, EF ekibi öğrenciler ve anne-babalar ile buluşacak.

Yurtdışı dil eğitimi ve üniversite eğitimi ile ilgili sorulara cevapların arandığı bu günlerde, yurtdışı eğitimde dünya lideri EF’in deneyimli eğitim danışmanları İstanbul’da ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak. 19 Temmuz Cumartesi The Marmara Hotel’de yapılacak Yurtdışı Eğitim Semineri ve Tanıtım Toplantısında, EF ekibi öğrenciler ve anne-babalar ile buluşacak. Toplantılara katılan kişiler arasında yapılan çekilişte şanslı biri kişi EF Los Angeles okulunda 1 hafta dil eğitimi kazanacak. Etkinliğe katılmak için www.ef.com.tr/toplanti adresinden kaydolmak yeterli.