Arkadaşlık, paylaşmak üzerine kurulu bir ilişkidir. Onlarla mutluluklarımızı, üzüntülerimizi endişelerimizi paylaşırız. Uzun sohbetlerde düşüncelerimizi, sessiz anlarımızda huzurumuzu, canımız yandığında gözyaşlarımızı paylaşırız. Ama öyle şeyler vardır ki, en yakın arkadaşımız bile olsa, onları kimseyle paylaşmak istemeyiz. Peki, arkadaşlarımızdan bile sakladığımız bu "paylaşılamayan" şeyler nedir ve neden bu kadar önemlidir?





1- Mücevherlerimizi kimsenin üzerinde görmeye katlanamıyoruz

Çok garip değil mi? En yakın arkadaşlarımız zor duruma düştüğünde gerekiyorsa onlara maddi yardımı yapmaktan çekinmiyoruz, cebimizde para yoksa arkadaşlarımız için kredi çekebiliyoruz veya ağır kredilerin altına kefalet imzası atabiliyoruz ama konu mücevherlerimiz olduğunda, onları bir saniye bile başka birinin taktığını görmek istemiyoruz. Yakın arkadaşlarımız bir mücevherimizi bir geceliğine bile olsa ödünç istediğinde ondan buz gibi soğuyoruz. Mücevherler bizim kimliğimizi yansıtan, ruhumuzdaki o hassas insanı tanımlayan, sadece bize özel yaratılmış olmasını ve başkasına yakıştığını bile görmek istemediğimiz çok özel nesneler...







2- Otomobilimi isteme benden, buz gibi soğurum senden

Otomobil, mücevher kadar özel bir tutku değil, kabul, ama yine de kısa süreliğine de olsa otomobilmizi ödünç isteyen arkadaşlarımıza gıcık oluyoruz. Oysa kızcağız, bir iş görüşmesine gidip gelecek veya acil bir işini halledip dönecek. Otomobilimizi yiyecek değil ki! Ama olmuyor. Otomobilimizi ödünç vermeye içimiz elvermiyor. Neden mi? Çünkü ufacık bir kazada bile insanın başına öyle işler açılıyor ki, insan bazen hiçbir arkadaş için o dertle uğraşılmaz diye düşünüyor. Hadi, küçük maddi hasarlı kazalar neyse de, yaralanmalı veya ölümlü bir kazada başımıza açılabilecek derdin ucu bucağı yok.





3- Ayakkabı da paylaşılmaz ki ama!

Hayatta her şeyi paylaştık, çok yakın arkadaşlarız, hatta ayak numaralarımız bile aynı ama ayakkabıyı da paylaşmayalım lütfen. Ayakkabı dediğimiz o küçük arzu nesneleri öyle bir şey ki, sanki başkasının ayağına girdikten sonra artık masumiyetini ve bize olan aidiyetini kaybediyor. Başka bir ayaktan geçebilecek mikrobu, mantarı da geçtik, o ayakkabı yabancı bir ayakta ezilip, kırışıp, kirlenip, tozlanıp geri döndükten sonra tekrar giymek ister miyiz? Hayır!







4- Erkek arkadaşımızın ilgisini kimseyle paylaşmayız. Nokta Net!

Sevgilimiz ki, o şanslı erkek tüm ilgisini ve şefkatini bize yöneltmekle sorumludur, ilgisini bizden başka birine yönelttiğinde, keyfimiz bir anda kaçabilir. Hatta o ilgiyi sadece başka birine değil, başka bir şeye yönelttiğinde de gıcık olmuyor muyuz? Otomobiline, oyun konsoluna, annesine, kız kardeşine, futbola bizden daha fazla ilgi gösterdiği zamanlarda için için öfkeyle dolmuyor muyuz? Adamcağız bir de yakın arkadaşımıza bize gösterdiğinden daha fazla ilgi göstermeye kalkarsa, kıyamet kopar! Bu kadar net. Bizim esprimize gülümserken, yakın arkadaşımızın esprisine kahkaha atarsa... Normal zamanlarda bize otomobilin kapısını açmazken, yakın arkadaşımızla beraber eğlenmeye çıktığımızda kapıları tutmaya başlarsa... Konuşurken bizimle sık göz teması kurmazken, yakın arkadaşımızla sürekli göz teması kurarak konuşursa... Dünya Savaşı çıkar!







5- Gizli yemek tarifimizi isteyen o arkadaş var ya! Onun gözünü oymak var ama hadi yine hanımefendilik bizde kalsın!

Herkesin çılgınca beğendiği, tarifini almak için peşimizden koştuğu bir yemek tarifimiz mutlaka vardır. Şu hayatta kendimize küçük bir şımarma fırsatı yaratmak için kullandığımız o gizli tarif de bizim için önemlidir. O gizli tarif sayesinde dostlarımızı, sevdiklerimizi mutlu eder, gözlerindeki hayranlık pırıltılarına şahit oldukça da seviniriz, mutlu oluruz. Ama gel gör ki, biri çıkar, "ay bu tarifi bana mutlaka vereceksin" diye baskı yapar. Sen şimdi o küçücük mutluluğu benden niye çalmak istiyorsun ki? Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Gizli tarifimizi isteyen o arkadaş var ya, onu arkadaşlıktan çıkarmanın vakti gelmiş de geçiyor demektir.







6-Formunu nasıl koruyorsun?

Elbette herkesten daha güzel olmak, daha alımlı olmak isteriz ama şimdi bazı sırları saklamak da mümkün değil. Siz ne kadar saklamak isteseniz de, sırrınızı ne kadar paylaşmamak için çaba gösterseniz de, vücudunuz tam formundaysa, teniniz sağlıklı, gözleriniz pırıl pırıl parlayorsa, arkadaşlarınız yediğiniz içtiğiniz en ufak lokmaya bile dikkat ediyorlar ve eninde sonunda elinizdeki o yeşil çay bardağını fark ediyorlar. Bazı sırları saklamak mümkün değil. Zaten en güzeli, sevdiğimiz arkadaşlarımızla sağlıklı bir yaşamı paylaşamak değil mi?







7-Yeşil çayın faydaları

Güzellikler paylaşılarak çoğalır. Yeşil çay da sağlıklı bir yaşama açılana kapının anahtarı gibidir. Yeşil çay hakkındaki araştırmalar bu çayın sayısız faydası olduğunu ortaya koyuyor. Yeşil çay, güçlü bir antioksidandır, vücudumuzu temizleyerek daha sağlıklı ve dinç hissetmenizi sağlar. Böylece tenimiz sağlık kazanır, kalp sağlığımız olumlu etkilenir, diş çürüklerini önler, diş etini koruma altına alır, kötü kolesterolü düşürür, metabolizmamızı hızlandırarak gün içinde alınan kalorilerin daha hızlı yakılmasını sağlar, yani fazla kilolarımızla savaşımızda çok etkili bir yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve daha da önemlisi, kansere karşı koruma sağladığına dair önemli araştırmalara da konu olmuştur.







8-Lipton Yeşil Çay'ın tadı paylaşıldıkça daha da güzelleşir

Lipton'un yeşil çayları yumuşak içimi ve lezzetli aromaları ile yeşil çay içmeyenleri bile baştan çıkarıyor. Arkadaşlarımıza ikram edeceğimiz Lipton'un sade, limonlu, yaseminli, naneli veya bergamotlu yeşil çayları yumuşuk içimleriyle sohbetin sıcaklığına yakışan en güzel lezzettir. Üstelik, Lipton'un yeşil çaylarıyla formumuzu koruyabildiğimizi de unutmayalım.



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