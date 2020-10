Bu ayın on yıllar sonrası hatırlayacağımızı düşündüğümüz fotoğraf karesini panomuza pin’ledik.

Kadınlara, kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan, her türlü şiddete karşı hukuki anlamda koruma sağlayan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ ya da bilinen adıyla ‘İstanbul Sözleşmesi’ tüm kadınların koruması altında.



Geçtiğimiz ay, sözleşmenin kaldırılmasını talep edenlere karşı kadınlar, kendilerini koruyan sözleşmeyi ‘korumak’ zorunda kaldı. Sokakta, sosyal medyada ve kulaklarımızda tek bir ses vardı: #İstanbulSözleşmesiYaşatır. Yalnızca seslerini yükseltmediler. Her yere, her şekilde aynı sesi duyurmayı başardılar.



Kadın cinayetlerinin ve şiddetin bir türlü durdurul(a)madığı günümüzde, kadınlar farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyaya siyah-beyaz fotoğraflarını yükleyerek bir meydan okuma da başlattı. Bu meydan okuma tüm dünyada yankı bulurken; Türk kadınlarının mücadelesi bir kez daha ilham verdi.



Yazı: Baran Alışkan