Yaz mevsiminde bedenimizde oluşan olumsuzluklar, özellikle nefes daralması, gerçekten de yoğun sıcakların etkisiyle mi oluşuyor yoksa sebep tamamen biz miyiz?

Nefes Uzmanı Nevşah F. Karamehmet, bu sorunun cevabını şöyle açıklıyor: “Genel olarak bakıldığında nefesimizle alakalı yaşadığımız problemlerin çoğu çocukluğumuzda öğrendiğimiz disfonksiyonel alışkanlıklara dayanıyor. Diğer tüm disfonksiyonel, öğrenilmiş davranış biçimleri gibi nefes alışkanlığımız da öğrenilmiş bir davranış biçimi. Kambur durmak, hızlı konuşmak, tikler, göz-kaş oynamaları gibi farkında olarak ya da olmayarak öğrenilmiş, bazı durumlardan tetiklenen bir davranış biçimidir nefes alışkanlıkları... Eğer nefes alış-veriş şeklimiz, nefes alışkanlıklarımız solunum kimyasal eksenimizi etkiliyor olmasaydı diğer tüm disfonksiyonel alışkanlıklar gibi göz ardı edilmesi daha kolay olabilirdi."



“Peki disfonksiyonel nefes alışkanlıkları nelerden tetikleniyor? Mevsimsel midir kişisel mi?” sorusuna Nefes Uzmanı Nevşah Karamehmet; “Elbette kişisel” diyor ve ekliyor: “Mevsimsel tetiklenen nefes alışkanlıkları da kişiseldir. Yani hiçbir zaman ‘insanların nefesi kış aylarında daha çok daralır’ veya ‘stresliyken herkes hızlı nefes alır’ diyemeyiz. Yanlış nefes alışkanlıklarının ortaya çıktığı durumlar tamamen kişiseldir. Stres bir kişinin daha derin veya daha hızlı nefes almasına sebep oluyorsa diğer bir kişinin nefesini hiç değiştirmiyor olabilir. Bir başka kişi korktuğunda nefes tutuyor, acıktığında derin nefes almaya başlıyor, sıkıldığında nefesini sığlaştırıyor olabilir.



Disfonksiyonel nefes alışkanlıkları stres, korku, öfke, sıkıntı gibi duygular, yorgunluk, açlık, başarısızlık, spor yapmak, uykuya dalmak, panik, endişe, uçağa binmek, otobüse binmek, topluluk önünde konuşmak, bir proje yetiştirmek zorunda olmak gibi yüzlerce farklı durumdan tetikleniyor olabilir. Yani bu durumlar karşısında doğal nefesinizi farkında bile olmadan bozuyor, çarpıtıyor, böylelikle hem fiziksel hem duygusal ve mental sağlığınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Bu nedenle nefes alışkanlıklarının altında yatan durumları, tetikleyiclieri, alışkanlığın geçmişini, nasıl ve neden oluştuğunu araştırmak, bulmak ve fark etmek çok önemlidir."