İstediği zaman gelen, geldiğinde herkesi mutlu eden yaz bu sene bizleri bekletse de en sonunda hasret bitti. Saçlarımızdaki tuzun ve cildimizdeki güneşin sıcaklığının hiç bitmemesini istediğimiz bu günlerde; daha heyecanlı, daha canlı ve daha renkliyiz!

Renkleri ustaca kullan United Colors of Benetton’un sahil koleksiyonu, yaz aylarındaki hislerimizin tercümanı oluyor. Canlı renklerle ve farklı desenlerle dikkat çeken koleksiyonda yer alan mayo ve bikiniler, uçuşan elbiselerle ve aksesuarlarla zenginleşiyor. Plaj çantalarının ve havlularının da bulunduğu geniş koleksiyonda, sahilde ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceksiniz.



Renk ve canlılık denilince akla gelen, yazın habercisi niteliğindeki United Colors of Benetton ailesinin ilk güneş gözlüğü koleksiyonu da 2018 yazına hazır! 1950’lerin ikonik modellerinden esinlenerek tasarlanan, tasarlanırken teknolojini son tekniklerinden faydalanılan pop ve canlı renklerin kullanıldığı United Colos of Benetton’un güneş gözlüğü koleksiyonu, her kıyafete uyum sağlayacak nitelikte. Yazın bir aksesuardan fazlası olan güneş gözlükleri, tatilde kurtarıcınız olurken, sahil sitilinizin de tamamlayıcısı oluyor.



United Colors of Benetton’un renkli sahil koleksiyonunu ve sınırlı sayıdaki, yepyeni güneş gözlüğü koleksiyonunu, benetton.com sitesinden ve seçili United Colors of Benetton mağazalarından inceleyebilirsiniz.