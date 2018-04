Yazının Evrimine Yolculuk Sergisi Rezan Has Müzesi'nde

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi, yazının evrimine ışık tutacak çok özel bir sergiyi daha sanatseverler ve tarih meraklıları ile buluşturuyor

Yazının resim olarak doğuşundan bugüne kadarki serüveninin gözler önüne serileceği, yazının ve dilin toplumlar üzerindeki etkisinin anlatıldığı ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II’ Sergisi 1 Temmuz 2014 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. "Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II" Sergisi, Rezan Has Müzesi’nin yayın sponsorluğunda bulunduğu uluslararası arkeoloji dergisi Actual Archaeology Magazine Anadolu’nun Kayıp Dilleri kapak konulu son sayısı ile paralel yürütüldü. Sergi, 24 Nisan 2014 Perşembe günü, Prof. Dr. Recai Tekoğlu, Doç. Dr. Hamdi Şahin ve Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk’ün katıldığı özel bir panelle açıldı. Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi’nin hazırladığı sergi; insanoğlunun var olduğu günden günümüze uzanan yolculuğunda, duygu ve düşüncelerini paylaşabilmek için geliştirdiği yöntemler konusunda geniş bir kaynak niteliği taşıyor. M.Ö. IV. Bin yılın ortalarında yazının keşfiyle birlikte, insanoğlu için “tarih” de başlamış olacaktı. İnsanlar düşüncelerini, kurallarını, şikâyetlerini, haykırışlarını, üzüntülerini ve sevinçlerini yazı ile ölümsüzleştirmeye başladılar. Mezar yazıtlarından, antlaşmalara, adak yazıtlarından, tarihsel olaylara kadar pek çok konuda duygu, düşünce ve isteklerini yazıtlar yoluyla diğer insanlar ve toplumlar ile paylaştılar. Taşların sessiz haykırışlarını dile getiren Kayıp Dillerin Fısıldadıkları sergisi; yazı ile insanoğlunun uygarlaşma sürecindeki kültürel etkileşimlerden, dini inanışlara; ticari ilişkilerden, günlük hayatı belirleyen sosyal olgulara kadar birçok konuda bilgiyi de tarih ve sanatseverler ile buluşturuyor. Piktogramdan çivi yazısına; Hititçe’den Frigçe’ye; Urartuca’dan Likçe ve Karca’ya; Antik Yunanca’dan Latince’ye değin pek çok çözülen, çözülemeyen, bilinmeyen ve kaybolan dillerin yer alacağı sergi 1 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.