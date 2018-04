Yazlıklar için taşınabilir Wi-Fi

TP-LINK’in taşınabilir 3G yönlendiricileri, yazlık evlerde, tatilde kablosuz ağ sorunu için ideal çözümler. Her yere taşınabilen bu cihazlar ile 10 kişinin bağlanacağı bir kablosuz ağ oluşturulabiliyor.

Yaza girerken tatil planları ve yazlık evlere taşınma telaşı ile birlikte yazlıkta internet sorunu da gündeme geliyor. Kısa dönem kullanılan yazlık evlere ayrı internet aboneliği ya da var olan aboneliği yazlığa taşıma, daha sonra tekrar kışlık eve nakletme ilk akla gelen çözümlerden olmasına rağmen, pek çok kişiye cazip ve pratik gelmiyor. TP-LINK, bu sorunun çözümü için 3G yönlendiricileri (router) öneriyor. Her yere taşınabilen bu ürünler ile hem yazlıkta 10 kişinin bağlanabileceği kablosuz ağ oluşturulabiliyor, hem de yaz bitiminde ürün her zaman kullanılabiliyor; işlevsiz bir yatırım olarak kalmıyor.

TP-LINK 3G yönlendiriciler, içlerine 3G özellikli bir SIM kart takılarak kullanılıyor. 3G üzerinden 10 kişi ve/veya 10 cihaz, oluşan ağa bağlanabiliyor ve operatörlerin sunabildiği 3G hızına bağlı olarak 21.6Mbps indirme ve 5.76Mbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor.

Yazlık evin ister bahçesinde, ister içinde nerede WiFi oluşturulmak isteniyorsa o bölgede kullanılabilme avantajı olan bu ürünler, deniz kenarına inildiğinde ya da farklı bir mekana gidildiğinde ya da araba içinde seyahat ederken her zaman kendi WiFi ağınızı yanınızda taşımanızı sağlıyor.