Yeni A3 Cabriolet

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Yeni A3 Cabriolet lansmanı için masal şehir Monte Carlo’daydım. Şehrin eşsiz manzarası eşliğinde, sert virajlarda deneme sürüşü yaptım. İnanılmaz keyifliydi...

Yazı: Arzu Sözeri



A3 Cabriolet, tüm bakışları üzerine çeken sportif bir duruşa sahip. Bu da yetmezmiş gibi şahane renk seçenekleri ile albenisini taçlandırmış. İki kapılı, dört kişilik, üstü açılan bu otomobil öncelikle ruhunuza iyi geliyor. Tavanı 18 saniyede açılıp kapanabiliyor. Özellikle son zamanlarda havanın bir anının bir anını tutmadığını düşünürsek son derece iyi bir süre. Ayrıca bu şehirli otomobilin, tavanında iç gürültü düzeyini daha aşağı çeken kalın bir katman var. Bu da özellikle İstanbul kaosu düşünüldüğünde beklediğimiz özellikler.

Navigasyon sistemi kaybolmanızı imkansız kılıyor. Entegre kablosuz ağ bağlantı noktalarında internet keyfi sizi bekliyor. Yardım paketi olarak ise; adaptif hız kontrolü ki kullanırken gerekebilir, aktif şeritte kalma yardımcısı, kamera tabanlı trafik işareti algılama, göstergeli park yardımı ve önceden algılayan güvenlik sistemi yer alıyor.

Yeni Audi A3 üç farklı donanım türüne sahip. En temel donanıma sahip Attraction, Ambition ve Ambiente serileri ise özellikle sportif ve konforlu otomobil deneyimi yaşamak isteyenler için. Katlanabilir arka koltukları ile bagaj kapasitesini arttırabiliyorsunuz.

Tam da mevsiminde; ilkbaharda Türkiye’de olacak A3 Cabriolet için şimdiden hazır olun!