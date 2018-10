Hayatınızda mutluluğu artıracak ve ondan uzaklaşmayacak kararlar vermenizi sağlayacak güce sahipsiniz. Çünkü sizi güçlü kılacak en önemli şey mutluluğunuza sahip çıkmak. İşte bu tek gerçek. Yeni bir mevsimin başlangıcında yeni başlangıçlar için ilham verici fikirlere göz atmak ister misiniz?

Yazı: Gülru İncu



1- Doğru insanla zaman geçirmeye başlayın.

Beş dakika öncesini yeniden yaşama şansınız olmadığını unutmayın. Zamanınızı boşa harcamak kendinize yapacağınız en büyük kötülüklerden biri. Bu yüzden o dakikaları sizi mutlu eden, gerçekten seven ve anlayan insanlarla geçirin.



2- Problemlerinizle yüzleşmeye başlayın.

Uzmanlar sorunu kabul etme aşamasını yaşamanın soruna odaklanmayı sağladığını hatta problemin yarısının bu şekilde çözüldüğünü söylüyor.



3- Kendi mutluluğunuzu yaratmaya başlayın.

Bugüne dek bir şekilde size empoze edilen, yapmaya mecbur tutulduğunuz her şeyi geride bırakın. Saf bir zihinle sizi gerçekte neyin mutlu ettiğini keşfedin ve ona yönelin.



4- Sadece kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmaya başlayın.

İnançlarınızı, düşüncelerinizi, ne kadar çok güleceğinizi, ne kadar nazik biri olacağınızı kontrol edebilirsiniz ama kontrol edemeyeceğiniz değişkenlere odaklanmak sadece büyük hayal kırıklıkları yaşamanıza yol açar.



5- Kendinizi ve çevrenizdeki herkesi affetmeye başlayın.

Öfke, kızgınlık, kırgınlık gibi güçlü duygular biz farkında olmasak da bizi içten içe zehirler ve gelecek günlerin güzelliğini gölgeler. Affetmek hayata temiz bir sayfayla başlamaktır.



6- İnsanlara şans vermeye başlayın.

Çevrenizdeki insanlara şans vermek sizi küçültmez ya da aptal yerine koymaz. Tersine kendinizle daha barışık ve sevgi dolu biri olmanıza yardımcı olur.



7- Gerçekleri yaşamaya başlayın.

Hayatın realitesinden uzaklaşmak size hiçbir şey kazandırmaz. Gündüz düşleri sizi sadece karmaşaya ve çelişkiye sürükler. Ancak gerçekleri görerek önünüzde uzanan hayatı daha iyi yaşayabilirsiniz.



8- Hayatınızın kontrolünü ele almaya başlayın.

Otomatik pilotta seyreden bir hayat, yeni başlangıçlara, yeni heyecanlara ya da yeni başarılara ulaşmanızı engeller. Sanaldır ve gerçek mutluluğunuz için bir tehdittir.



9- Zamanın kıymetini bilmeye başlayın.

Zaman sonsuz değil. Bir şeyleri yapmak için daha çok zamanınız olduğunu düşünmeyi bırakın, yarının ne getireceğini bilemezsiniz. Yarın değil bugün harekete geçin.



10- Görüntünüzden hoşnut olmaya başlayın.

İnsanlar değişir, yaşlanır. Saç beyazlaşır, kilo alınır, vücut deforme olur. Bu hayatın döngüsüdür. Fiziksel görüntünüzle takıntılı olmak mutluluğunuzun üzerine karabasan gibi çöker. Fiziksel özelliklerinizle barışın, sadece ondan ibaret olmadığınızı fark edin.







Sonbahara giriş

Bu ay mutlaka yapılacaklar listenizde neler var? İşte sonbahara keyifli bir başlangıç için beş güzel öneri.

1- Orman yürüyüşü: Kurumuş yaprak kümelerini ayaklarınızla dağıtmayı denediniz mi? İçinizdeki çocuğu uyandırmak için birebir.

2- Limonlu cheesecake pişirin. ‘Sonbahar bahane, cheesecake şahane’ diyorsanız daha ne bekliyorsunuz, hadi mutfağa…

3- Sonbahar temalı filmler. Mesela bir aşk filmi. Sevgilinizle elinizde mis gibi kokan bir kahve, yanınızda ayaklarınızın dibine uzanmış köpeğiniz... Biraz romantizm kimseyi öldürmez.

4- Günbatımları kaçmaz. Ne bunaltıcı yaz akşamları kadar sıcak ne de kış güneşi kadar yalancı. Sonbaharda günbatımının tadına doyum olmaz.

5- Kapı çelengi yapın. Kapınıza asacağınız, tamamen sizin imzanızı taşıyan bir kapı çelengiyle sonbaharı iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Tek ihtiyacınız doğal malzemelerden yapılmış bir kasnak, başak dalları, kurumuş portakal ve elma dilimleri, kuru çiçekler ve tabii biraz yaratıcılık.







Eviniz sonbahar koksun

Birkaç çubuk tarçın, biraz portakal kabuğu ve karanfil taneleriyle buluşunca sizce de muhteşem kokmuyor mu? Kuru yapraklar arasında yürürken burnunuza dolan o mis gibi kokuların mutfaktan tüm evinize yayılmasına ne dersiniz?







• 5 adet çubuk tarçın

• 1 portakalın kabuğu

• 2 çorba kaşığı karanfil

• 5 adet defne yaprağı

Tencereyi suyla doldurun. Tüm malzemeyi suya ekleyip 15 dakika kaynattıktan sonra cam bir vazonun içine koyun ve evinizin tam kalbine yerleştirin.



“HAYAL EDEBİLDİĞİN HER ŞEY GERÇEKTİR”

PABLO PICASSO