Yeni bir dizi

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Murat Han, Ertan Saban ve Ekin Türkmen’in rol aldığı yeni dizi “Hatasız Kul Olmaz”, yakında Kanal D ekranlarında başlıyor.

Ünlü yapımcı Osman Sınav'ın iki yıldır üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı “Hatasız Kul Olmaz”, çok yakında Kanal D ekranlarında başlıyor. Mustafa Kutlu'nun “Zafer Yahut Hiç” isimli eserinden uyarlanan ve Türk seyircisiyle buluşmak için geri sayıma başlayan dizide, sırlarla örülü bir kasabanın gizem, aksiyon ve eğlence dolu hikayesi anlatılıyor.

“Hatasız Kul Olmaz”da; sakin kasabaya yabancı bir adamın gelmesiyle işler çok fena karışır. Çünkü aslında ne kasaba o kadar sakindir, ne de adam o kadar yabancı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bütün sırlar açığa çıkacaktır. “Hatasız Kul Olmaz”, çekimleri henüz başlamadan ilk sezonunun tamamı hazır olan senaryosuyla da Türk televizyonlarında bir ilke imza atıyor.



