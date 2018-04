Yeni diyet trendi: Çok uyku, az kilo

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu diyette tek ihtiyacınız bir yatak. Uyuyun ve kilolardan kurtulun!

Hayatta duyduğumuz en dertsiz, en harika diyet bu. Çünkü uyuyarak kilo vermenin mümkün olduğunu savunuyor. Öyle bir anda kocaman yasaklar, yemeyi kesmeler filan yok. İyi uyuyacaksınız, gün boyu enerji seviyenizi dengede tutan yiyecekler yemeyi de ihmal etmeyeceksiniz, hepsi sadece bu! Uyku bozuklukları konusunda uzman olan Dr. Michael Breus, daha çok uyuyarak daha çok kilo verilebileceği tezini öne sürdü ve bu konudaki araştırmaları sonucunda bir kitap yazdı (The Sleep Doctor’s Diet Plan: Lose Weight Through Better Sleep). Breus, yapılan araştırmaların obez insanların normal kilodaki insanlara göre daha az uyuduğunu gösterdiğini söylüyor.



Eğer altı saatten az uyursanız, iştahınız ve şeker ihtiyacınız sabah kalktığınızda artıyor. Ayrıca, erken uyumayan ve yorgun olan insanlar, günde 220 kalori daha fazla alıyor. Ve sağlıklı yiyeceklerle, şekerli atıştırmalıklar arasında, genellikle tercihlerini şekerli yiyeceklerden yana kullanmaları da kilolara tuz biber ekiyor.