Bu diyette tek ihtiyacınız bir yatak. Uyuyun ve kilolardan kurtulun!
Hayatta duyduğumuz en
dertsiz, en harika diyet
bu. Çünkü uyuyarak kilo
vermenin mümkün olduğunu
savunuyor. Öyle bir anda
kocaman yasaklar, yemeyi kesmeler filan
yok. İyi uyuyacaksınız, gün boyu enerji
seviyenizi dengede tutan yiyecekler yemeyi
de ihmal etmeyeceksiniz, hepsi sadece bu!
Uyku bozuklukları konusunda uzman olan
Dr. Michael Breus, daha çok uyuyarak daha
çok kilo verilebileceği tezini öne sürdü ve
bu konudaki araştırmaları sonucunda bir
kitap yazdı (The Sleep Doctor’s Diet Plan:
Lose Weight Through Better Sleep). Breus,
yapılan araştırmaların obez insanların
normal kilodaki insanlara göre daha az
uyuduğunu gösterdiğini söylüyor.
Eğer altı saatten az uyursanız, iştahınız ve
şeker ihtiyacınız sabah kalktığınızda artıyor.
Ayrıca, erken uyumayan ve yorgun olan
insanlar, günde 220 kalori daha fazla alıyor.
Ve sağlıklı yiyeceklerle, şekerli atıştırmalıklar
arasında, genellikle tercihlerini şekerli
yiyeceklerden yana kullanmaları da kilolara
tuz biber ekiyor.