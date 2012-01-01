Tüm dünyada pandeminin yeniden alevlenmesi, pek çok ülkenin genel karantinalar için karar almasına neden oldu. Avrupa’da büyük ülkelerin öncülüğünde dünya yeniden bir pandemi karantinaları dönemine hazırlanırken, eve kapanarak geçirebileceğimiz bir kış için dünya ile bağlantımızı sağlayacak dijital cihazlarımız daha büyük önem kazandı. Apple tam da bu sırada 5G destekli ilk iPhone ailesini duyurdu.

Dijital dünyanın önemini pandemi sayesinde çok iyi anladık. Yüzyılın başında veya daha öncesinde yaşanan pandemilere oranla Covid-19’u daha hafif atlatmamızın nedeni, dijital teknolojilere sahip olmamız. Bu teknolojiler sayesinde hayati ihtiyaçlarımızı sokağa çıkmadan karşılayabildik. İletişim ihtiyacımızı, sokaklarda dolanmadan karşılayabildik. Dünyadan haber almak için gazeteleri gazete bayilerinden değil, web’den takip ettik. Çocukların hayati eğitim ihtiyaçlarını evimizin güvenliği içinden sağlayabildik. Hatta, çevremizde hastalığa yakalanmış insanların varlığından akıllı uygulamalar sayesinde haberdar olduk ve daha fazla önlem alıp daha özenli davranarak, olası bulaş riskini en aza indirmeyi başardık. Dijital dünya sayesinde pandemiyi, mümkün olabilecek en hafif şekilde atlatıyoruz. Dijital teknolojiler sayesinde yüz sene önceki büyük yıkımları yaşamadan pandemiye daha bilinçli yaklaşabiliyoruz.



Şimdi, Apple’ın yeni iPhone ailesi, iPhone 12 de artık güçlü bir telefon olarak bizi bu süreçte asiste edecek. Apple’ın yeni iPhone ailesi bugün 4 farklı ana model ile kullanıcılarıyla buluşuyor. iPhone 12’nin standart versiyonu, iPhone 12 mini ve iPhone 12 ismini taşıyor. İş dünyasının profesyonellerini de hedef kitlesi içine alan iPhone 12 Pro modeli ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max versiyonları ile kullanıcıya ulaşıyor.



iPhone 12 serisinin en küçük modeli olan iPhone 12 mini, 133 gr ağırlığı ve 5.1 inç boyutu ile küçük boyutlu telefon taşımayı sevenleri hedefliyor. Büyük boyutlu telefonlar son on yıldır hızla şekilde yükseldi ve çok ilgi görmeye başladı ancak özellikle iş dünyasında, profesyonel amaçlarla iki telefon birden taşımak zorunda olan profesyonellerin, iş veya özel telefonlarından birini küçük boyutlu modellerden tercih ettiğini de biliyoruz. Böylece az kullandığı telefon, elinde, cebinde, çantasında önemli bir hacim ve ağırlık kaplamıyor.



iPhone 12 mini’nin büyük abisi olan büyük model iPhone 12 ise 6.1 inç ekran boyutuna sahip.



İki model de suya, sıçramalara ve toza dayanaklı olarak piyasaya çıkan iPhone 12’lerin arkasında ikili kamera sistemi bulunuyor. Ultra geniş ve geniş kameraya sahip cihazlar, fiyat performans olarak daha uygun bir telefon arayan kullanıcıları mutlu edecek şekilde tasarlanmış.



Günümüzde artık video kaydının da çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor ve iPhone 12 bu konuda kullanıcılarına etkileyici videolar vadediyor. Hem iPhone 12 hem de iPhone 12 mini, Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı yapabiliyor. Ayrıca diğer video formatlarında da çok güçlü:



Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı



iPhone 12 Pro ailesi ise daha güçlü ve profesyonel ihtiyaçlara uygun bir cihaz arayanları memnun edecek şekilde tasarlanmış. Özellikle kamera sisteminde yapılan geliştirme ile iPhone 12 Pro, vlogger’ların bile ihtiyaçlarını karşılayacak bir cihaz.



Tüm akıllı telefon çiplerine açık ara fark atan A14 Bionic işlemciye sahip olan Pro ailesi, loş ışıkta çekilen fotoğrafları ileri bir seviyeye taşıyacak kadar güçlü bir kamera sistemine sahip. Ayrıca, telefonla yoğun olarak fotoğraf ve video çekenler eninde sonunda telefonlarını düşürme riskiyle yüzleşirler ki, iPhone 12 Pro düşmelere karşı dört kat daha iyi performans sunan Ceramic Shield kalkanına da sahip. 6.1 inç boyutundaki Pro modelinin yanında, 6.7 inç boyutuna sahip Pro Max modeli neredeyse bir tablet boyutuna yaklaşıyor.