DataStar, IRIS’in yeni kalem şeklindeki tarayıcısını duyurdu. IRISPen Air 7 adını taşıyan model, tamamen kablosuz çalışıyor, Android ve IOS ile de uyumlu. Kalem gibi taranmak istenen metnin üzerinde kaydırılarak kullanılabilen ürün, aynı zamanda çevirmen, metni sese dönüştürücü ya barkod okuyucu olarak da işlev görebiliyor.

IRIS’in Türkiye distribütörü DataStar, kalem şeklindeki yeni kablosuz tarayıcıyı duyurdu. IRISPen Air 7 model taşınabilir tarayıcı, tamamen kablosuz yapısıyla her yerde çok rahat kullanılabiliyor. PC, Mac, Android ve IOS uyumlu olan kalem tarayıcı ile taranan metinler anında akıllı telefon, tablet ya da bilgisayara aktarılabiliyor.

Gazete, dergi, kitap gibi her tür doküman üzerinde taranmak istenen bölümün üzerinde dijital kalem görünümündeki tarayıcıyı gezdirerek tarama işlemi yapılabiliyor. Son derece rahat ve kolay bir şekilde istenen her tür metni ya da sayıyı tarayabilen IRISPen Air 7, ayrıca çevirmen olarak da kullanılabiliyor. 55’ten fazla dil desteği olan kalem tarayıcı ile taranan metnin çevirisi birkaç saniye içinde ekranda görülüyor. Ayrıca taranan metni sese çevirme özelliği olan ürün, dil öğrenenlerin sözcüklerin söylenişi konusunda yardımcısı olabiliyor.

Sonbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulması planlanan ürünün satış fiyatı 159 USD + KDV olarak belirtiliyor.