Yeni Kia Cee’d ile tanıştınız mı?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Konfor ve kullanım rahatlığı sunan bir otomobil arıyorsanız tam size göre!

Kia’nın C segmetindeki temsilcisi Cee’d, tamamen yenilenerek geçtiğimiz haziran ayında Türkiye’de satışa sunulmuştu. Onunla ilgili aldığımız notları sizinle paylaşalım istedik;

Bir önceki jenerasyona göre daha sofistike, daha verimli ve daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor.

Konfor ve kullanım rahatlığı sunan özellikler arasında sürücüye eve kadar eşlik eden otomatik far kapama, çift bölgeli otomatik klima, değişken direksiyon modu, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, elektrikli, ısıtmalı, katlanabilir yan aynalar, hız sabitleme sistemi (cruise kontrol), soğutmalı torpido gözü, yol bilgisayarı, panoramik sunroof, viraja duyarlı farlar, LED gündüz farları, otomatik yanan kısa farlar, yağmur sensörü, 17 inch alaşım jant yer alıyor.

Standart olarak sunulan güvenlik özellikleri de göz dolduruyor. Altı adet hava yastığı, ESP (Elektronik stabilite programı), VSM (ESP’li araç denge yönetim sistemi), EBD destekli ABS fren sistemi, BAS (acil durum fren destek sistemi), HAC (yokuşta kalkış destek sistemi), TCS (patinaj engelleme sistemi) ve ani durmalarda fren ışıklarını aydınlatan ESS (acil fren sistemi) gibi özellikler bulunuyor.

