Hollywood’a uzanan lezzet adresinin mimarı, Oscar tarihinde ilk defa Türk yemeklerini bizzat hazırlayan kahraman Spago Istanbul Executive Chef’i Cihan Kıpçak ile beraber modern lezzetlere yelken açtık!

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta





Hong Kong Levrek

Hazırlama süresi: 30 dakika

Kaç kişilik: 2

Malzemeler

• 200 gr levrek fileto

• 3 diş sarımsak

• 2 gr zencefil

• 2 dal yeşil soğan

• Yarım adet soğan

• 1 halka doğranmış Jalapeno biberi

• 1 havuç

• Bir tutam taze kişniş

• 100 ml soya sosu

• 60 ml pirinç sirkesi

• 50 gr tereyağı



Hazırlanışı

Levreği tereyağı ile yağlayıp buharda pişirin. Diğer tarafta soya sosu, pirinç sirkesi ve tereyağını bir kapta ısıtın. Doğranmış soğanları, ince dilimlenmiş havuçları, biber, zencefil ve sarımsağı ısıttığınız karışımda wok tavada çevirin. Tabağa aldığınız sebze karışımının üzerine levrekleri yerleştirin. Taze kişniş yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.





Pembe düş

Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 10

Malzemeler

Karamel için

• 300 gr toz şeker

• 50 gr su

• 10 gr limon suyu

Flan için

• 230 gr krem peynir

• 350 gr süt

• 250 gr krema

• 150 gr şeker

• 5 yumurta

• 10 gr vanilya esansı



Hazırlanışı

Karamel için gerekli malzemeleri, kısık ateşte karamel rengi alana dek pişirip kalıpların tabanlarını tamamen ince bir kat kaplayacak kadar dökün. Ardından flan için gerekli tüm malzemeyi, derin bir kapta el blender’ı ile homojen olana kadar karıştırın. Daha önceden hazırlanan karamelli kalıpların üzerine doldurun. Derin bir kapta içerisinde ılık su ile fırına atın. 140 derecede yaklaşık 35 dakika pişirin. Fırından çıkıp soğuduktan sonra, bir gece dolapta dinlendirin. Kırmızı meyveler ve meyveli dondurma ile servis edebilirsiniz.





Hafif bir başlangıç

Hazırlama süresi: 20 dakika

Kaç kişilik: 4

Malzemeler

Salata sosu için

• 75 ml şampanya sirkesi

• 50 ml fındık yağı/üzüm çekirdeği yağı

• 50 gr Dijon hardal

• 1 arpacık soğan, ince kıyılmış

• 20 gr gorgonzola

• 10 gr bal

Salata için

• 1 kop salata, yıkanmış ve kurutulmuş

• 1 avokado, küp küp kesilmiş

• 4 sarı kiraz domates, ikiye bölünmüş

• 6 kırmızı kiraz domates, ikiye bölünmüş

• 70 gr gorgonzola peyniri, parçalanmış

• İsteğe göre mikro yeşillikler

• İsteğe göre bölünmüş fındık



Hazırlanışı

Sos için gerekli tüm malzemeleri blender’da homojen olana kadar çekin, serin bir yerde saklayın. Ardından salata için gerekli malzemeleri hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kullanacağınız sunum tabağının tabanına, 1 yemek kaşığı sosu döküp gorgonzolanın 1/4 ve 1/4 avokado küpleri ile birkaç parça domatesi yerleştirin. Üstüne marul yapraklarını koyup, her katına 1 tatlı kaşığı sos dökün, tamamladıktan sonra 1/4 avokado, biraz gorgonzola, domates ve mikro yeşillikler ile en üstünü süsleyebilirsiniz.





İtalyan işi

Hazırlama süresi: 5 saat

Kaç kişilik: 10

Malzemeler

• 500 gr buharda pişirilmiş bezelye

• 250 gr mascarpone

• 200 gr toz parmesan

• 100 gr çırpılmış krema

• 2 yumurta

• Tuz

• Karabiber

Hamur için

• 500 gr un

• 4 yumurta

• 20 ml zeytinyağı

Sos için

• 500 ml tavuk suyu

• 100 gr tereyağı

• 80 gr toz parmesan



Hazırlanışı

Agnolotti hamuru için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın. Bezelyeleri buharda 5-7 dakika kadar pişirin ve el blender’ı yardımı ile püre haline getirin. Toz parmesan ve mascarpone, bezelye, yumurta, tuz ve karabiber karıştırıp çırpılmış kremayı ekleyin ve dolapta 4 saat dinlendirin. Hazırladığınız dolgu ile agnolottinin iç harcını hazırlayın. Harcı, sıkma torbası yardımı ile açılmış hamurun üzerine aralıksız sıkın. Hamuru üzerine katlayıp parmak uçlarınızla sıkarak boşluklar yaratın. Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Agnolottiyi suda 4 dakika haşlayıp tavuk suyu, tereyağı ve toz parmesandan yaptığınız sosun içine atıp 2 dakika karıştırıp servis tabağına alabilirsiniz. İsteğe göre çeşitli yeşilliklerle servis edebilirsiniz ya da ızgara tavasında peynirler eriyip lavaşlar yumuşayana kadar pişirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.