Yeni paylaşım platformu: Mobicar!

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Hayatı kolaylaştıran bir platform...

Mobicar; yenilikçi bir araç paylaşım platformu. Araçların ihtiyaca göre, belli süreler ve belli mesafeler için kullanılması ve kullanıldığı kadar ödenmesini sağlıyor. Yoğun nüfuslu şehir hayatı içerisinde, pratik ve ekonomik bir ulaşım alternatifi. www.mobicar.com.tr’yi tıklıyorsunuz. Siteye üye oluyorsunuz. Daha sonra bir otomobile ihtiyaç duyduğunuzda web üzerinden rezervasyon yaptırıyor; park noktalarından aracı alıp kullanmaya başlıyorsunuz. Bu kadar kolay! Hayatı kolaylaştıran sistemler tam da bize göre…