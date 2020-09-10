Geçtiğimiz yıl bugünlerin hayalini kursanız muhtemelen şu an yaşananlardan çok farklı şeyler hayal ederdiniz ama aylar süren eve kapanışların ardından bambaşka bir hayat tarzına alıştık bile.

Evden çıkmadan önce maske, dezenfektan ve diğer koruyucuları çantaya atmayı unutmuyoruz, sosyal mesafeye uygun yaşıyoruz ve kendimize daha iyi bakmaya çalışıyoruz. İşte bu noktada wellness trendleri yardımımıza koşuyor.

J-Wellness ile minimalist yaşam





Her kültürün yaşam tarzı birbirinden farklı ve ilham verici olsa da Japonlar bu konuda tüm dünyadan daha farklı olmayı başarıyor. Orman banyosu denilen meditasyon çeşitleri, sağlıklı beslenmeye dayalı mutfakları ve Marie Kondo’nun popüler hale getirdiği minimalist, derli toplu yaşamı benimsemek isterseniz, j-wellness’a biraz daha yakından bakın.

Biyolojik saatinizi iyi tanıyın





Söz konusu uyku olunca hepimiz neredeyse tüm kuralları biliyoruz; yatak odanız karanlık ve ne çok serin ne çok sıcak olmalı, her gün belli saatlerde uyuyup uyanmalısınız ve yedi – sekiz saat uyumaya çalışmalısınız. Fakat biyolojik saat aslında bundan çok daha fazlası. Beyin ve vücut sisteminin çalışma saatlerine göre hayatınızı düzenleyerek sağlıklı yaşama bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Yaşlanmak mı yaş almak mı?





Yaş aldıkça daha durağan bir hayata geçeceğinizi düşünüyorsanız trendlere şöyle bir bakınca yanıldığınızı fark edebilirsiniz. Artık 55 yaş ve üstü eskiye oranla daha hareketli! Kamplar, doğa yürüyüşleri ve egzersizlerle hayatınızın ilerleyen dönemlerine bedenen ve zihnen daha sağlıklı girmek ve öyle devam edebilmek için hareketi hayatınıza dahil edin.

Teknolojiyle ilişkinizi gözden geçirin





Telefon, internet ve bilgiye kolay ulaşmak çağımızın normali sayılsa da aslında vaktinizi hangi uygulamalarda geçirdiğiniz oldukça önemli. Teknolojinin size sunduğu nimetlerden doğru şekilde faydalanmak için sağlıklı yaşam, beslenme, meditasyon ya da hobi uygulamalarını indirerek boş zamanlarınızı daha verimli geçirebilirsiniz.

Müzikle iyi hissedin





Müziksiz wellness olmaz! Müziğin tedavilerde kullanılması belki henüz alışık olmadığımız bir yöntem ancak melodilerin ruha iyi geldiğini hepimiz deneyimlemiş olabiliriz. Beynin çalışma hızından, kalp atışlarına ya da uyku düzenine kadar birçok konuda olumlu etkileri olabilecek notalar üzerine araştırmalar devam ederken, siz de kendi “iyi hisset” listelerinizi hazırlayabilirsiniz.