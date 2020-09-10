Evden çıkmadan önce maske, dezenfektan ve diğer koruyucuları çantaya atmayı unutmuyoruz, sosyal mesafeye uygun yaşıyoruz ve kendimize daha iyi bakmaya çalışıyoruz. İşte bu noktada wellness trendleri yardımımıza koşuyor.
J-Wellness ile minimalist yaşam
Her kültürün yaşam tarzı birbirinden farklı ve ilham verici
olsa da Japonlar bu konuda tüm dünyadan daha farklı olmayı başarıyor. Orman
banyosu denilen meditasyon çeşitleri, sağlıklı beslenmeye dayalı mutfakları ve
Marie Kondo’nun popüler hale getirdiği minimalist, derli toplu yaşamı
benimsemek isterseniz, j-wellness’a biraz daha yakından bakın.
Biyolojik saatinizi iyi tanıyın
Söz konusu uyku olunca hepimiz neredeyse tüm kuralları
biliyoruz; yatak odanız karanlık ve ne çok serin ne çok sıcak olmalı, her gün
belli saatlerde uyuyup uyanmalısınız ve yedi – sekiz saat uyumaya
çalışmalısınız. Fakat biyolojik saat aslında bundan çok daha fazlası. Beyin ve
vücut sisteminin çalışma saatlerine göre hayatınızı düzenleyerek sağlıklı
yaşama bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
Yaşlanmak mı yaş almak mı?
Yaş aldıkça daha durağan bir hayata geçeceğinizi
düşünüyorsanız trendlere şöyle bir bakınca yanıldığınızı fark edebilirsiniz.
Artık 55 yaş ve üstü eskiye oranla daha hareketli! Kamplar, doğa yürüyüşleri ve
egzersizlerle hayatınızın ilerleyen dönemlerine bedenen ve zihnen daha sağlıklı
girmek ve öyle devam edebilmek için hareketi hayatınıza dahil edin.
Teknolojiyle ilişkinizi gözden geçirin
Telefon, internet ve bilgiye kolay ulaşmak çağımızın normali
sayılsa da aslında vaktinizi hangi uygulamalarda geçirdiğiniz oldukça önemli.
Teknolojinin size sunduğu nimetlerden doğru şekilde faydalanmak için sağlıklı
yaşam, beslenme, meditasyon ya da hobi uygulamalarını indirerek boş
zamanlarınızı daha verimli geçirebilirsiniz.
Müzikle iyi hissedin
Müziksiz wellness olmaz! Müziğin tedavilerde kullanılması
belki henüz alışık olmadığımız bir yöntem ancak melodilerin ruha iyi geldiğini hepimiz
deneyimlemiş olabiliriz. Beynin çalışma hızından, kalp atışlarına ya da uyku
düzenine kadar birçok konuda olumlu etkileri olabilecek notalar üzerine araştırmalar devam ederken, siz de kendi “iyi hisset” listelerinizi hazırlayabilirsiniz.