2020’ye veda etmeyi hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepimiz 2019’a belki büyük bir parti, küçük bir tatil kaçamağı ya da evde sevdiklerimizle kalabalık bir yemekle veda ettik. Belki de “seneye” başka bir plan yapacaktınız. Ama olmadı. Bu yıl herkesin yeni yıl planı evde kalmak. Ama evde olmayı da keyifli hale getirebiliriz.

2020’de yıla ne hayallerle başlayıp neler yaşadığımızı şöyle bir incelesek aslında ne kadar dayanıklı olduğumuzu da görebiliriz. Çünkü bu yıl bize sık sık kötü haberler getirdi ama her şeyin üstesinden geldik ve hayat devam ediyor. Bu yılı geride bırakıp yeni başlangıçlar için hazırlık yaparak şimdiden iyi hissetmeye başlayabiliriz.





Evinizi aydınlatmalarla süsleyin

Yeni yıl aydınlatmaları ne olursa olsun insanın içini kıpır kıpır ediyor. Yeni yılı evde geçireceğimiz için evimize aydınlatma yatırımı yapıp yılbaşı kutlaması için şık fotoğraf köşeleri yaratabilirsiniz. Ağaç süslemelerinde ışıklar kullanmak ya da duvarınızı boydan boya yeni yıl ışıklarıyla süslemek en şık sonuçları verir. Masanızı da daha küçük ışıklandırmalarla yeni yıl konseptine uydurabilirsiniz.

Geçmişi geride bırakın

Yeni yıla hazırlanırken geçen yıl boyunca yaşadığınız üzücü deneyimleri aklınızdan tamamen silmeseniz de sizi üzmesine de izin vermeyin. Olumlu düşünmeye, geçmişte yaşananların bugünü etkilemesine ve rahatlamaya çalışın. Bunu başarmak için telefonunuza bir meditasyon uygulaması da indirebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için sakin müzikler dinleyin ve sakinleştirici çaylar için. Bir yandan da eni yıla zihinsel olarak hazırlık yapın.





Lezzeti bir menü hazırlayın

Yeni yılı 2020’ye özel olarak evde geçireceğimiz bir gerçek ama bu konuya yabancı değiliz. Daha önce de evde yılbaşı kutlaması yapmıştık, belki eski kalabalıklar evde buluşmayacak ama bu muhteşem yemekler hazırlamamanız için bir sebep değil. Pandemi döneminde yemek konusunda yeteneklerinizi geliştirdiğinizden hiç şüphemiz yok. Bu yeni yetenekleri yeni yıl menünüzde de gösterin! Yeni yıl sofra sunumlarını da eklediğinizde harika bir yeni yıl ortamı yaratmış olacaksınız!

Elbise mi pijama mı?

Yeni yıla nasıl girmek istiyorsunuz? Bizim önerimiz tüm alternatifleri geceye yaymak! Şık kıyafetlerinizi giyin, yemek masasına en güzel halinizle oturun. Kimse görmese bile bu hazırlık size iyi gelecek! Yemeğin ardından hemen pijamalarınıza geçiş yapıp geceye devam edebilirsiniz. Kendinizi şımartacak bir hediye almayı unutmayın ki pijamalarınızı giydikten sonra hediyenizi açıp tatlınızı yemeye başlayın. Bizce güzel bir plan, siz ne dersiniz?







Fotoğraf köşesi hazırlayın

Bu yılı güzel hatırlamak çok zor ama vedayı güzelleştirmek için evinizde sevimli bir fotoğraf köşesi hazırlayın. Eğer el becerilerinize güveniyorsanız renkli süslemeler hazırlayın, maskeler ya da basit kostümler hazırlayın ve gece boyunca yaratıcı pozlar bulmaya çalışın. Zaten evinizin dekorasyonu da çok şık bir fon yaratmanızı kolaylaştıracak!

Görüntülü partilerin çağı

Sevdiklerimizle fiziksel olarak buluşamamak onları ne kadar sevdiğimizi canlı canlı söylemeye engel değil! Teknoloji sayesinde artık dilediğinizden daha aktif bir yeni yıl mümkün! Eskiden koştur koştur aile yemeğinden çıkıp arkadaşlarınızla buluştuğunuz o günleri sanal ortama taşıyın, ailenizle görüşüp sonraki sekmede arkadaşlarınızla Zoom partisine katılabilirsiniz. Önemli olan gönüllerin bir olması!