Espresso’yu süt ve kadifemsi süt köpüğüyle buluşturan Caffé Nero'nun yeni kahvesi Flat White, yumuşak içimiyle damakları şenlendiriyor.

Caffè Nero, misafirlerini yeni lezzeti Flat White ile sonbaharı tadını çıkarmaya davet ediyor. Flat White’ın lezzetinin sırrı ise baristalarının ustalığında saklı. Her fincan için anında, özel olarak öğütülen kahveyle hazırlanan espresso ve sütün oranını eşsiz bir şekilde dengeleyen maharetli baristalar, Flat White’ı kadifemsi, ince süt köpüğüyle taçlandırıyor.



Caffé Nero’nun sonbahar sürprizleri bununla da sınırlı değil. Menüdeki çeşit çeşit paniniler de yenilendi. Mozzarella ve Domatesli Panini; yenilenmiş ciabatta ekmeği içinde mozzarella peyniri, cherry domates, taze fesleğen ve pesto sosu buluşturuyor. Etten vazgeçemeyenlerin favorisi Roast Beef Panini; yenilenmiş panini ekmeği, leziz rozbif, cheddar peyniri, taze fırınlanmış yeşil biber ve domates sosla hazırlanıyor. Izgara Tavuklu Panini ise humus, baharatlı domates sosu, ızgara tavuk ve roka, taptaze tam buğdaylı panini ekmeğiyle lezzetin doruklarına çıkıyor.