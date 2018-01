Lüks duygusunu sportif sürüş deneyimiyle buluşturan Mercedes-Benz E 300 Cabriolet, dört mevsim üstü açık otomobil keyfi ile şıklık ve konfor algınızı yeniden şekillendirecek.

Yazı: Arzu Sözeri



Onu aralık sayısına sakladım. Çok havalı bir giriş yaptı şirketin otoparkına. Kim mi? Tabii ki Mercedes-Benz E 300 Cabriolet. Poz verirken de star havalarına girdim. Hep onun yüzünden. Ekim ayının en sıcak günü şansıma. Artık mecburum o tente açılacak. Tam elektrikli akustik tentenin çok katmanlı yapısı ve son derece kapsamlı yalıtım uygulamaları rüzgar ve yol gürültüsünü en düşük seviyeye indiriyor. Böylece yüksek hızda bile herkesin birbirini duyması mümkün oluyor. 50 km/sa hıza kadar hareket halindeyken de açılabilen tente, 20 saniyede tamamen açılıyor ya da kapanıyor. Açılan tente, bagajda kendine ayrılmış olan bölmeye tamamen sessiz bir şekilde katlanıyor. Bir rulo, tente ile bagajı birbirinden ayırıyor.







Zarafeti detaylarında gizli

Mercedes-Benz E 300 Cabriolet zarif kontrol paneli, Napa deri direksiyonu ve mat gümüş detaylarıyla lüksünden taviz vermiyor.



Her yer pırıl pırıl

Ve kapıyı açıp şoför mahaline yerleşiyoruz. Süt beyaz döşemeler, her yer pırıl pırıl. Tam da bu sebeple azıcık sinir hastası olabilirsiniz. İkinci gün elimle tozlanıp tozlanmadığını kontrol etmeye başladığımı itiraf etmeliyim. Gösterge panelinin üst kısmı havada süzülüyor izlenimi veriyor ve sürücü kapısı ile bütünleşen gösterişli kaplamanın üzerine konumlanıyor. Yenilenen Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet’nin yaşam alanında her biri sportif tasarımlı ve son derece konforlu dört adet bağımsız koltuk bulunuyor. Sportif tasarımlı entegre başlıklı koltuklar güçlü yan yükseltileri, koltuğun tasarımıyla bütünleşen ergonomik koltuk başlıkları ve hooop otomatik emniyet kemeri uzatma sistemi devreye giriyor.







4 mevsim konfor

Yeni E-Serisi uzunluk, genişlik ve dingil mesafesi olarak artış gösteriyor. Boyutlarla birlikte iç genişliği de artıyor. Yaşam alanındaki artış büyük oranda arka koltuk yolcularına yarar sağlıyor. Böylelikle aracın içerisindeki herkes rahat bir şekilde yolculuk ediyor. E-Serisi Cabriolet’nin satışa sunulan versiyonu ilk etapta yüksek verimlilik seviyesine sahip, güçlü, benzinli ve dizel motor seçenekleri sunuyor. E-Serisi ailesinin bu en yeni üyesi cabriolet modeller için bir ilki gerçekleştirerek sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC sistemini de sunuyor. Alışılmışın ötesindeki günlük kullanım kolaylığıyla her mevsimde ve her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Cabriolet otomobiller için özel olarak geliştirilen iklimlendirme sistemi, üstü açık veya üstü kapalı sürüşleri algılıyor ve iklimlendirmeyi buna göre uyarlıyor. Diğer sistemlerin aksine iklimlendirme tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor. Zamansız. Kullanması çok zevkli. Her seferinde olduğu gibi yine silecek yerinde yer alan vites kolu ile biraz sersemlesem de hızlı adapte olmayı başardım.