YGS öncesi öneriler...

YGS öncesinde Özel Uğur Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Nilgün Şekerci, öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutması, zaman, mekan ve fiziksel hazırlığa dikkat etmesi, ebeveynlerin ise öğrencilere psikolojik olarak destek olması gerektiğini söylüyor.



12. sınıf öğrencilerinin gireceği YGS, 12 Mart Pazar günü saat 10:00’da başlayacak. Hedeflediği üniversiteye girebilmek için toplamda 2 saat 40 dakika sürecek olan YGS’de ter dökecek olan öğrencilerde sınav gününün yaklaşmasıyla beraber stres seviyesi de giderek artıyor.



Özel Uğur Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Nilgün Şekerci, YGS'den dolayı öğrencilerin heyecanlı ve stresli olduklarını, bu nedenle moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını, ebeveynlerin ise öğrencilere psikolojik olarak destek olmaları gerektiğini belirtti.



Öğrencilere kendilerini sinirlendirecek ve morallerini bozacak kişilerden uzak durmalarını tavsiye eden Nilgün Şekerci, “Sınav öncesi sizi, sınavla ilgili konularda sinirlendirecek ve moralinizi bozacak aşırı stresli kişilerden uzak durmalısınız. Kaygı bulaşıcıdır. Bunun yerine, pozitif enerji aldığınız kişilerle vakit geçirmeniz sizi dinlendirecek ve sakinleştirecektir” dedi.



Şekerci, sınav hazırlığındaki öğrencilerin ailelerine önerilerini ise şu sözlerle anlattı: “Çocuğunuzu arkadaşlarıyla kıyaslamak yerine, kendisiyle kıyaslayarak gelişimini takip edin. Onu dinlerken düşüncelerine saygı duyduğunuzu hissettirin. Kendi istek ve beklentileriniz doğrultusunda çocuğunuzu zorlamayın. İsteklerine, kararlarına saygılı olun. Fedakarlıklarınızı, özverilerinizi çocuğunuzun yüzüne vurarak sınavı kazanmasının bir zorunluluk haline getirmeyin. Bu tür tutumlar başarıyı riske sokarak kaygının artmasına neden olmaktadır. Geleceği ile ilgili kaygılarını anladığınıza dair konuşmalar yaparak onların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmanız, onları rahatlatacaktır’’

