Yılbaşı alışverişiniz mutsuzluğa dönüşmesin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yılbaşı alışverişini abartıp, bütçenizi sarsmayın!

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, taksitli satışların tüketicilerin ihtiyaçlarından fazla alışveriş yaparak yılbaşı sonrasında ödeme güçlüğüne neden olabileceğini belirterek, "'Mutlu olalım, sevdiklerimizi mutlu edelim' derken, sonrasında mutsuz olabiliriz. Bu nedenle ihtiyaçlarımızı önceden iyi belirleyerek, aile bütçemize, gelirimize uygun alışveriş yapmalıyız" dedi.



Küçük, ticaretin yapıldığı alışveriş merkezlerinin aynı zamanda sosyal mekanlar olduğunu söyledi. Alışveriş merkezlerine giden tüketicilerin yılbaşında bazı hususlara dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Küçük, bütçenin üzerinde harcama yapılmaması gerektiğini vurguladı. Tüketicilerin abartıdan kaçınması gerektiğini aktaran Küçük, şu önerilerde bulundu:



"Taksitli satışlar, ihtiyacımızdan fazla alışveriş yapmamıza, yılbaşı sonrasında ödeme güçlüğü yaşamamıza yol açabilir. 'Mutlu olalım, sevdiklerimizi mutlu edelim' derken, sonrasında mutsuz olabiliriz. Bu nedenle ihtiyaçlarımızı önceden iyi belirleyerek, aile bütçemize, gelirimize uygun alışveriş yapmalıyız. Yaptığımız her alışveriş sonrası mutlaka fatura ya da fiş almalıyız. Bu yolla sorumlu vatandaş olarak, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine katkı sağlamalıyız. Hem de satın aldığımız ürünün ayıplı olması halinde, tüketici hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine başvurma şeklinde yasal yolların kullanılmasında, ayıplı ürünün hangi tarihte, hangi iş yerinden alındığının ispatı açısından fatura ve fiş önem taşımaktadır." (AA)