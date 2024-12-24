Yılbaşı hediye fikirleri 2025: Kadına, erkeğe, çocuğa 47 farklı hediye önerisi
Yılbaşına kısa bir süre kala sevdiklerine hediye almak isteyen birçok kişi yılbaşı hediyesi fikirlerini araştırıyor. İster yakın arkadaşınız, ister sevgiliniz olsun, ister çocuğunuz olsun bu yılbaşı hediye listesi herkese hitap ediyor. İşte her alan herkesi mutlu edecek yılbaşı yeni yıl fikirleri...
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Kiko Milano Holiday Wonderlights Timeless Look Makeup Gift Set - 2.299,00 TL
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Oysho - Jakarlı kar tanesi desenli örgü kazak - 1.790,00 TL
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COSMED Cleansing Oil - Yüz ve Vücut için Temizleme Yağı - Yağ Bazlı Temizleyici 1000 ml - 979,30 TL
COSMED C Vitamini ve Bromelain İçeren Temizleme Balmı 150 ml - 384,93 TL
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Beymen Golden Goose Slide Pembe Silver Kadın Deri Bilek Boy Sneaker - 20.450 TL