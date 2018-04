Yılbaşı hediyenizi şimdiden seçin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ajanda, sevdiklerinizin yıl boyu keyifle kullanacağı bir hediye alternatifi olabilir!

Keskin Color, birbirinden güzel not defteri, defter ve ajanda alternatifleri ile yeni yıl için anlamlı hediye alternatifleri sunuyor. Yıl boyunca iş yerinde veya okulda yapılacakları not etmek ya da sadece günlük tutmak için rahatlıkla kullanılabilecek olan not defteri ve defterler, yıl boyunca sizi sevdiklerinize hatırlatacak hoş bir anı olacak. Sevdiklerinize yıl boyunca keyifle kullanacakları bir armağan vermek isterseniz siz de göz atın.