Yılbaşına özel lezzet paketi

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2014’ü yeni lezzetler keşfederek karşılamak ya da sevdiklerine damak çatlatan bir yılbaşı paketi hediye etmek isteyenlere Lokum.com birbirinden özel seçenekler sunuyor.

Antrikot pastırmadan dana rozbife, geleneksel Antep fıstıklı lokumdan erken hasat zeytinyağına, çeşit çeşit peynirden tatlıya, birçok farklı lezzeti içinde taşıyan yılbaşı paketleri Lokum.com’da lezzet avcılarını bekliyor. Mehmet Yaşin’in seçtiği ürünlerle oluşturulan yılbaşı paketleri, çalışanlarına özel bir yeni yıl hediyesi vermek isteyen şirketler için de biçilmiş kaftan. Lokum.com’da 6 farklı yılbaşı paketi bulunuyor ve paketlerin fiyatları 49,90 TL ile 124,90 TL arasında değişiyor.



