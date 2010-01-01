Yılbaşını evde geçirmek için 10 neden

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yılbaşı gecesi evde olmak için mantıklı nedenler...

1. Nerede, nasıl bir program var? Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Menüde neler var? İçki limitli mi, değil mi? Nasıl ulaşacak, alkol aldıktan sonra eve nasıl döneceksiniz? Bunlar gibi birçok soruya yanıt aramanız gerekmez!



2. Paranızın büyük kısmı cebinizde kalır!



3. Kimlerle olacağınızı kendiniz seçebilirsiniz. İçkinin dozunu kaçıranlar olsa bile hepsi tanıdığınız kişiler olur.



4. Eğlence anlayışı sizinkinden farklı insanlarla iç içe olmak zorunda kalmazsınız.



5. Gürültüden kafanız şişmez.



6. Trafikte vakit kaybetmezsiniz.



7. Tüm geceyi tüylü, yumuşacık ve rahat terliklerinizle geçirebilirsiniz. Topuklu ayakkabılar yüzünden ayaklarınız ağrımaz.



8. Tuvalet sırası beklemek zorunda kalmazsınız.



9, Gecenin sonunda ekstra hesap yüzünden garsonlarla tartışmak zorunda olmazsınız.



10. En rahat kıyafetlerinizle yeni yıla girebilirsiniz.