Yine yeni yeniden fıstık gibiyiz!

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Nedir lazer lipoliz?

Lazer lipoliz, gündelik hayatımızı aksatmadan bölgesel yağlanmalarımızdan kurtulmamıza yardımcı olan pratik bir yöntem. Narkoz verilmeden uygulanıyor. Hastanede yatılmıyor. Genellikle tek seansta sonuç alınıyor. Yurt dışında ‘laser assisted liposuction’ olarak da adlandırılıyor. Lazer ışığı ile doğrudan yağ hücresinin zarının patlatılması prensibine dayanıyor. Yağ hücreleri kalıcı olarak sayıca azaltılıyor. Bu metot, liposculpture (vücut şekillendirme) uygulamalarında kullanılıyor.



Hangi bölgelere uygulanıyor?

Bölgesel yağlanma ve cilt gevşekliği tedavisinde kullanılıyor. Karın, basen, bel gibi bölgelerin yanı sıra yüz bölgesi, çene altı, kol-bacak içleri, uyluk içi, diz içi, ayak bileği ve bacak bölgesindeki yağlardan kurtulmak için tercih edilebiliyor. İşlem lokal anestezi ile yapılıyor. Lazer lipoliz yöntemi bölgesel yağ fazlalıklarının yanı sıra, ciltteki kolajen üretimini artırmak için de uygulanıyor. Bu da cildin daha genç görünmesine yardımcı oluyor. Uygulama yapılan bölgenin derisi daha canlı ve gergin görünüyor.



