Nedir lazer lipoliz?
Lazer lipoliz, gündelik
hayatımızı aksatmadan
bölgesel yağlanmalarımızdan
kurtulmamıza yardımcı olan
pratik bir yöntem. Narkoz
verilmeden uygulanıyor.
Hastanede yatılmıyor.
Genellikle tek seansta sonuç alınıyor. Yurt dışında
‘laser assisted liposuction’ olarak da adlandırılıyor.
Lazer ışığı ile doğrudan yağ hücresinin zarının
patlatılması prensibine dayanıyor. Yağ hücreleri kalıcı olarak sayıca azaltılıyor. Bu metot, liposculpture (vücut
şekillendirme) uygulamalarında kullanılıyor.
Hangi bölgelere uygulanıyor?
Bölgesel yağlanma ve cilt gevşekliği tedavisinde kullanılıyor.
Karın, basen, bel gibi bölgelerin yanı sıra yüz bölgesi, çene
altı, kol-bacak içleri, uyluk içi, diz içi, ayak bileği ve bacak
bölgesindeki yağlardan kurtulmak için tercih edilebiliyor.
İşlem lokal anestezi ile yapılıyor. Lazer lipoliz yöntemi bölgesel
yağ fazlalıklarının yanı sıra, ciltteki kolajen üretimini artırmak
için de uygulanıyor. Bu da cildin daha genç görünmesine
yardımcı oluyor. Uygulama yapılan bölgenin derisi daha canlı
ve gergin görünüyor.