Yumurtanın taze olduğu nasıl anlaşılır?

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Yumurtanız taze mi, bayat mı? Anlamak için ne yapmalısınız?

Marketten aldığınız yumurta, ya da buzdolabında ne kadar zamandır durduğunu hatırlamadığınız yumurtalar... Acaba bayat mı, yoksa hala yenebilir durumda mı? Nasıl anlayacaksınız?



Aslında anlamanın birkaç yolu var! İşte onlar:



- Yumurtayı yüzebileceği kadar derinlikteki bir bardağa koyun. Eğer dik durursa bayat, yatay kalırsa taze, yarı yatay durumdaysa 7-10 günlük.



- Yumurtayı tuzlu su dolu bir kaba atın. Taze yumurta dibe çöker. Suyun üstüne çıkıyorsa bayat, ortalarda kalıyorsa 3-4 günlüktür.



- Yumurtayı bir tabağa kırın. Sarısı dağılmaz ve bombeli bir şekilde kalırsa tazedir. Rengi parlak ve akışkanlığı yerindedir. Ancak bayat yumurta kırıldığında sarısı dağılır ve yassılaşır.



- Işığa doğru tuttuğunuzda taze yumurtanın sarısı ortada top halinde beyazı da berrak bir şekilde görünür. Bayat yumurtanın sarısı yayvandır.



- Bayat yumurta hafiftir. Sarısını merkeze bağlayan bağ zayıfladığı için, içerisindeki hava boşluğu çoğalır. Yumurtayı kulağınıza götürüp salladığınızda bunu anlayabilirsiniz.



- Taze yumurtanın kabuğu berrak ve parlak görünüşlü, kabuk üzerindeki kabarcıklar küçüktür. Bayat yumurtanın kabuğu ise donuk ve mat renkli, üzerindeki kabarcık büyüktür.



Yumurta nasıl saklanmalı?

Yumurtanın çabuk bozulmasını önlemek için satın alınan orijinal karton kutusu içerisinde yıkamadan muhafaza edin. Yumurta yıkandığı takdirde doğal koruyucu tabakasını kaybeder ve çabuk bozulur. Bu nedenle kullanılacağı zaman yıkanmalıdır. Yumurtanın kabuğu gözenekli olduğundan kokuları emebilir. Bunu önlemek için buzdolabında soğan, balık gibi güçlü kokusu olan besinlerin yanında saklanmamalıdır. Günlük taze yumurtalar iyi kaliteli olma özelliğini kaybetmeden, paketlenme tarihinden itibaren 4-5 hafta içerisinde veya satın alma

tarihinden itibaren 3-4 hafta içinde tüketilmelidir.



Pişirirken kabuğunun çatlamaması için...

Sizin de başınıza gelir mi? Yumurtayı kaynatırken kabuğu çatlar ve beyazı içinden akar. Bu durumu yaşamak istemiyorsanız, yumurtayı haşlamadan 20 dakika önce dolaptan çıkarın ve oda sıcaklığında bekletin. Bir diğer yöntem de pişirirken haşlama suyunun içine tuz atmak.



