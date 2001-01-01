Yılbaşı gecesinin en şık detayı olan ayrıcalıklı sofralar, unutulmaz kutlamalara damgasını vuruyor. Kahkahaların eksik olmadığı özel sofralar elbette özel bir ilgiyi hak ediyor.

Yılbaşı hazırlığının ayrı bir heyecanı, yemeklerinin ayrı bir lezzeti, sofralarının ayrı bir güzelliği var. Saatler öncesinden hazırlıklar tamamlanıyor; kolalı örtüler seriliyor, ışığı yansıtan kristal kadehler çıkarılıyor, gümüş şamdanlar parlatılıyor. Tüm sevdiklerimizin aynı masada toplandığı, renklerin ahenkle dans ettiği, mum ışıklarıyla aydınlanan sofralar ince bir zevki yansıtan en güzel hallerine bürünüyor. Porland’ın Christina Koleksiyonu işte bu görkemli yılbaşı sofralarına zarafet katmak için tasarlandı.







Modern ve geleneksel tarzı sentezleyerek hazırlanan, retro bir şıklığa sahip olan Christina Koleksiyonu, Porland’ın kendine özel reçetesi aluminali içeriği ile yüksek mekanik dayanıklılığa sahip. İnce tasarımı sayesinde profesyonel kullanıcıların da rahatlıkla tercih edebileceği, her tabakta birbirinden farklı rölyeflerin yer aldığı Christina Koleksiyonu kırmızı, krem, gri ve turkuvaz renkli düz tabakları, kaseleri ve bardaklarıyla zarif ve şık bir hediye seçeneği oluşturuyor.

