Zarif yılbaşı sepetleri

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Dostlarına ayrıcalıklı bir hediye vermek isteyenler için...

Mövenpick Hotel Istanbul, iş arkadaşları ve dostlarına yeni yılda ayrıcalıklı bir hediye vermek isteyenler için birbirinden leziz ikramların bulunduğu özel yılbaşı sepetleri hazırladı.

6 farklı konseptte tasarlanan yılbaşı sepetleri; ev yapımı çikolatalar, Noel kurabiyeleri, karışık drajeler, içecekler, göz alıcı yılbaşı süsleri ve deri kaplı kadehlerden zarif çerçevelere kadar daha pek çok sürpriz hediyeden oluşuyor. Yılbaşı sepetleri 517 TL’den başlayan fiyatlarla GourmeT’de... Ayrıntılı bilgi ve siparişleriniz için 0212 319 29 29’dan Mövenpick GourmeT’yi arayabilirsiniz.