ZenFone 2 Laser

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ASUS’un Ekim ayında Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturduğu ZenFone 2 Laser akıllı telefonu güçlü işlemci ve RAM performansı dışında lazer fotoğraf çekim teknolojisiyle de fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Yeni ZenFone 2 Laser, 13MP PixelMaster kamerasında bulunan f/2.0 büyük açılı merceği ile sıfır deklanşör gecikmesi sağlayarak yüksek kalitede çekim imkanı sunuyor. Lazer bazlı otomatik odaklama teknolojisi de kullanıcıların yalnızca 0,03 saniye içerinde net çekimler yapması mümkün hale geliyor.

ZenFone 2 Laser, sahip olduğu Real Tone flaş ile fotoğraflarda sıcak ve doğru renk tonlarını da ortaya çıkarıyor.

Kamera üzerinde ISO ve objektif hızı gibi ayarları el ile ayarlamak isteyenler için de El ile Ayar modu kullanıcılara, akıllı telefonlarında DSLR benzeri bir deneyim getiriyor.

Fiyatı ise şöyle:

ZenFone 2 Laser 5¨ (ZE500KL) 1.2 GHz/2GB 16GB ROM: 799TL

ZenFone 2 Laser 5,5¨ (ZE550KL) 1.2 GHz/2GB 16GB ROM: 899TL

ZenFone 2 Laser 6.0¨ (ZE600KL) 1.5 GHz/2GB 16GB ROM: 1.099TL