İstanbul Akvaryum’un yeni misafiri, ender bulunan, gösterişi ile güneşe benzetilen, mitolojide birçok hikayesi bulunan “Zeus Faber”





Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde bulunduğu, kendi türündeki akvaryumlarla kıyaslandığında; gezi güzergahı, temalandırma, interaktiflik, yağmur ormanı ve yeni nesil teknolojileriyle dünyanın en iyisi olan İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine coğrafi rotayı takip ederek Karadeniz ile başlayan Pasifik’e kadar uzanan temalar ve yağmur ormanından oluşan güzergâhta serüvene dönüşen bir yolculuk fırsatı sunuyor. Birbirinden ilginç türlerin bulunduğu yaklaşık 1.500 çeşit ve toplam 15 bin adet kara ve deniz canlısının bulunduğu, 6.000 metrekarelik ziyaretçi kapasitesi bulunan İstanbul Akvaryum Florya’ nın yeni sakini Akdeniz’ den geliyor. Ender görülen bir tür olan “Zeus Faber”in mitolojik ve manevi birçok hikayede adı geçiyor.Florya’da hizmet veren İstanbul Akvaryum, haftanın her günü ziyaretçilerini bu farklı dünyayı tanımaya davet ediyor, bu daveti kaçırmayın!