Yaz dizisi Aile Saadeti final yapıyor

Aile Saadeti için karar çıktı. Atv’de pazartesi akşamları yayınlanan ekranın tek yazlık dizisi “Aile Saadeti” final yapıyor. Sinehane imzalı dizi 13. Bölümde ekrana veda edecek.

Burak Aksak’ın yazdığı ve proje tasarımını yaptığı, Selçuk Aydemir’in ise yönettiği dizinin pazartesi akşamı 11. bölümü ekrana gelmişti. Burak Dakak ve Buse Meral’i Hakan Yılmaz, Hakan Karsak, Fatih Al, Vildan Atasever ve Esra Kızıldoğan gibi usta isimlerle buluşturan “Aile Saadeti”nin 13. bölümü bu hafta çekilecek.