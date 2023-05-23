Yaza Hazırlanırken Yenilenen; pantolonlar

BSL pantolon modelleri arasında skinny, bol paça, kargo, kumaş, boru paça, triko denim, keten, saten gibi farklı kumaşlar ve kesimlerde model yer almaktadır. Ayrıca, farklı renklerde ve kumaşlarda pantolonlar da markanın koleksiyonunda yer almaktadır. Koleksiyon, kot, kumaş ve deri gibi farklı malzemeler kullanarak zengin pantolon seçenekleri sunmaktadır. Her bir pantolonun kalitesi oldukça yüksektir ve özenle tasarlanmıştır. Bu sayede sürdürülebilir kombinler oluşturmaya ve uzun vadeli kullanımlara destek verir.

BSL pantolonları, hem günlük hayatta kullanılacak hem de özel günlerde giyilebilecek seçenekleri ile dikkat çekmektedir.

Markanın koleksiyonunda yer alan jogger ve kargo pantolonlar, 23 yaz modasunda kadınların en çok tercih ettiği kesimlerden biridir. Sokak stilinin vazgeçilmez yeni tamamlayıcısı kargo cepli pantolon modelleridir. Saten kumaştan, paraşüt ve kot kumaşlara kadar çeşitli türlerde modele sahip olan bu pantolonlar, vücuda belden oturan ve konforlu yapısı ile sokak ve günlük tarzınıza kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Düşük bel yapısı ile belinizi ince gösterirken kalça hatlarınızın ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Günlük hayatınızda rahat ve spor giyimden hoşlanıyorsanız bu modelleri muhakkak incelemelisiniz. Bir önerimiz daha var; bsl.com.tr’de yapılan kombinlerde bu özel pantolonların nasıl daha şık kombinlenebileceği de gösteriliyor. Artık kombin yaparken yaratıcı olamadığınızı düşünüyorsanız kombin önerilerine göz atabilirsiniz :)

Pantolon koleksiyonunda sezonun trendleri de yerini alıyor, yüksek bel tasarımları, geniş paçalı pantolonlar ve ofis stilinin vazgeçilmezi olan kumaş pantolonlar çeşitli kesim ve renk seçenekleri ile yeni sezonda tüm BSL mağazalarında müşterileri ile buluşturuluyor.

Koleksiyonda, renkler de oldukça canlı ve çeşitlidir. Klasik siyah ve beyaz pantolonların yanı sıra, yağ yeşili, bordo, somon, hardal sarısı gibi renkler de tercih edilmiştir. Ayrıca, koleksiyonda çizgili, çiçek desenli v etnik desenli pantolonlar da yer almaktadır.

BSL pantolon koleksiyonu, farklı yaş gruplarında ki kadınlara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Enerjinize ve karakterinize göre seçebileceğiniz; dinamik ve dinç olanlara bilek boy pantolon ve denimleri tavsiye ederken; daha yoğun tempoda çalışan ve ofis görünümlerini sevenler için klasik ve rahat kesim pantolon modellerini inceleyebilirsiniz.

Son zamanlarda kumaş pantolonların blazer ceket ve yelek takımları ile aldığı ivmeden sonra sıra keten pantolonların keten gömlekler ile oluşturduğu rahat ve şık takımlarda. Pantolonları ayrı kombinlebileceğiniz gibi zahmetsizce takımları ile de şık olabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, BSL, sürdürülebilir moda konusunda da bu sezon önemli adımlar atmaktadır. Koleksiyondaki bazı pantolonlar, capsule dolap ürünleri olarak tasarlanmış ve uzun yıllar kullanmanıza, çoğu kombininize uyum sağlayan modeller hızlı tüketimi önlemek yapılmıştır.

BSL pantolon koleksiyonu, şıklık ve konforu bir arada sunan bir seçki sunmaktadır. Farklı kesimler, renkler ve malzemelerle dolu olan bu koleksiyon, her kadının gardırobunda mutlaka bulunması gereken parçaları içermektedir. Eğer siz de kaliteli ve şık bir pantolon arıyorsanız, BSL’nin yeni sezon pantolon koleksiyonuna mutlaka göz atmalısınız.

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